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"Эта страна неизлечимо больна": в сети высмеяли антиукраинскую тираду пенсионерки, целовавшей поезд в Крыму (видео)
Не совсем адекватная женщина, целовавшая в прямом смысле слова один из вагонов первого пассажирского поезда, приехавшего из Санкт-Петербурга на аннексированный Крым, решила «закрепить» свой «успех» в медиапространстве, выдав «разоблачительную тираду» по видеосвязи для ПутинТВ.
Таким образом она пыталась объяснить, с какой целью «выцеловала» на вагоне слова «Крым» и «Ура».
«Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев», — заявила бабушка-фанатка Путина.
По ее словам, она целовала поезд, чтобы показать крымскую любовь «обожаемой» России. «Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы — россияне. Это русская земля», — добавила она.
Непроизвольно женщина выдала настоящую причину «любви» большинства крымских росспатриотов — это пенсия.
«Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает»,— заверила Александра Михайловна.
Не могла она, конечно, не добавить «теплых слов» о своих соотечественниках-украинцах, которых теперь, получая путинскую пенсию, считает только «соседями».
«Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас — ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните»,— кричала пенсионерка.
Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO— Лента.ру (@lentaruofficial) 26 декабря 2019 г.
Речь женщины преклонного возраста не могла не вызвать бурной реакции у читателей Twitter-аккаунта, которые высказали отношение к услышанному:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом открывал лично российский президент Владимир Путин. В представительстве президента Украины в АРК назвали визит лидера страны-агрессора грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права. А после приезда на полуостров пассажирского поезда из Санкт-Петербурга прокуратура АРК открыла уголовное производство против компании-перевозчика — «Гранд-Экспресс», которая организовала его незаконную переправку через границу Украины.
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