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Происшествия

Пенсионеров ограбили на 2 миллиона: в Кировоградской области банкиры-аферисты присваивали средства клиентов

1:50 27 декабря 2019 37
Грабители банков
Инф. «ФАКТОВ»

Помимо неразберихи с изменениями в пенсионном законодательстве, не менее часто пенсионеры подвергаются риску быть ограбленными и при хранении своих честно заработанных средств.

Так, в Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений «Ощадбанка» о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.

Подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате схемы пострадали 72 человека, в большинстве — пенсионеры и дети-инвалиды.

Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мошенники в Украине не сидят сложа руки и постоянно придумают все новые способы обмана наивных украинцев. Суть одного из таких способов — в том, что человека просят продать телефон или другую ценную вещь и обещают рассчитаться через «Приват24». Покупку при этом просят передать через таксиста. Когда подъезжает таксист, продавцу приходит SMS о якобы зачислении денег, но приходит оно не с «приватовского» номера, а с совершенно «левого», и никакие деньге на карту не поступали. Поэтому в подобных случаях граждан просят проверять наличие денег на счету.

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