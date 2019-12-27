- 02:24 "Быстрее вывезут своих людей": Джемилев нашел позитивный момент в начале движения поездов по Крымскому мосту
- 01:50 Пенсионеров ограбили на 2 миллиона: в Кировоградской области банкиры-аферисты присваивали средства клиентов
- 01:30 У богатых свои причуды: элитный Mercedes G63 AMG подняли на вертолете и сбросили с высоты 300 метров
- 00:57 Успели: в "Нафтогазе" заявили о перечислении в бюджет рекордной суммы дивидендов
- 00:34 "Эта страна неизлечимо больна": в сети высмеяли антиукраинскую тираду пенсионерки, целовавшей поезд в Крыму
- 26.12 23:52 «Ливерпуль» разгромил на выезде «Лестер» и еще больше оторвался в таблице: видео голов
- 26.12 23:50 Полиция завела дело на жителя Харькова, снимавшего на видео умирающего человека
- 26.12 23:23 Минус 141 килограмм: стали известны победители «Зважених та щасливих»
- 26.12 23:20 В Киеве откроют "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия
- 26.12 22:59 Чего не сделаешь ради курса гривни: НБУ за день выкупил рекордные 700 миллионов долларов
- 26.12 22:35 Оккупированный Донбасс готовятся оставить без воды: что известно о разработанном плане
- 26.12 21:59 Неожиданный поворот: судья по делу об убийстве ребенка в Переяславе оказался другом подозреваемого
Пенсионеров ограбили на 2 миллиона: в Кировоградской области банкиры-аферисты присваивали средства клиентов
Помимо неразберихи с изменениями в пенсионном законодательстве, не менее часто пенсионеры подвергаются риску быть ограбленными и при хранении своих честно заработанных средств.
Так, в Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений «Ощадбанка» о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов.
Подозреваемые присвоили около 2,2 млн грн средств вкладчиков, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.
В результате схемы пострадали 72 человека, в большинстве — пенсионеры и дети-инвалиды.
Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мошенники в Украине не сидят сложа руки и постоянно придумают все новые способы обмана наивных украинцев. Суть одного из таких способов — в том, что человека просят продать телефон или другую ценную вещь и обещают рассчитаться через «Приват24». Покупку при этом просят передать через таксиста. Когда подъезжает таксист, продавцу приходит SMS о якобы зачислении денег, но приходит оно не с «приватовского» номера, а с совершенно «левого», и никакие деньге на карту не поступали. Поэтому в подобных случаях граждан просят проверять наличие денег на счету.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?