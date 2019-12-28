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Ребёнок за "лайки”: украинец просит помочь ему убедить жену родить третьего
В городе Запорожье, чей уроженец Гоша Куценко хотел стать президентом Украины, отмечен еще один необычный случай: местный активист Даниил Щербаков, устроил интересную акцию с целью увеличить количество членов своей семьи.
Так, мужчина очень хочет завести третьего ребёнка, однако жена не воспринимает всерьез его доводы.
Поэтому Даниил пошел на решительный шаг: он обратился к пользователям Сети с просьбой поставить лайки под его постом, так как уверен, что миллион «сердечек» сможет убедить его супругу стать, наконец, многодетной матерью.
«Если этот пост наберет 1 млн лайков, жена родит мне третьего ребенка! Всё в ваших руках друзья, поднимем генофонд вместе», — написал будущий отец троих детей.
Пользователи традиционно разделились на два лагеря: одни сразу набросились на мужчину с упреками: «Не позорьте страну», «Почему на английском? Поднимаем генофонд Англии?»
Но большинство с энтузиазмом откликнулись на страстный призыв: «Немного помогу», «Вот бы так работало; Я тоже третьего хочу», «Удачи», «Для такого дела лайка не жалко», «Бажаю зробити сина й доньку».
К сожалению, пока количество «лайков» не достигло и тысячи — возможно, ситуация изменится, когда к делу подключатся жители других областей и стран.
Если этот пост наберет 1 000 000 лайков, жена родит мне третьего ребенка! Всё в ваших руках друзья, поднимем генофонд вместе. #help #helpme #wife #children #child #likeforlikes #likes #likeforfollow #ukraine #kiev #love #lovestory #лайк #помощь #любовь #дети #семья #instagram #instalike #blogger #usa #tag #girls #boy #kiss
Напомним, что идея с «лайками» не нова: ранее «ФАКТЫ» писали о восьмилетнем Кирилле Пацеле из Кропивницкого, который хотел завести лабрадора, но мама ни в какую не соглашалась. Не оставляя надежды добиться желаемого, Кирилл продолжал уговаривать родителей. И в конце концов мама предложила сыну компромисс: выставить в Instagram свое фото с плакатом, на котором будет написано, что он хочет собаку. Если фото наберет миллион лайков, собаку ему купят. Мальчик так и сделал. Хотя не очень-то верил, что из этого что-то получится. Кирилл не был успешным блогером с тысячами подписчиков, и его шансы набрать под фото миллион лайков, казалось, равнялись нулю. Тем не менее фотография Кирилла с плакатом собрала миллион лайков за пять дней! Исполнить мечту ребенка своими лайками помогли тысячи людей из разных уголков планеты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как лайки в соцсетях влияют на психику человека.
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