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Украина

В Украине официально утвердили цены на пересадку органов

8:32 28 декабря 2019 441
Пересадка органов
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет Министров утвердил стоимость услуг по трансплантации органов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, сообщили в пресс-службе Кабмина

В соответствии с принятым решением, к пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению лечащего врача. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в неотложном состоянии.

Стоимость операции будет варьироваться от 116,1 тысячи гривен (донорская резекция печени) до 1,3 млн гривен (донорская пересадка гемопоэтических стволовых клеток).

Пересадка печени потянет на 323 тысячи гривен, а донорского сердца — от 535 тысячи гривен.

Операции выполняются только в сертифицированных центрах по трансплантации органов (в Украине их насчитывается шесть).

Напомним, «ФАКТЫ» писали о первой за 15 лет операции по пересадке сердца, которую провели в Ковеле в середине декабря 2019 года. Это стало возможным после того, как Рада приняла закон о трансплантации органов.

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