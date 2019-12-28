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Мир

«Паровозиком» по снегу: сеть повеселило видео с собаками-корги

8:46 28 декабря 2019 34
Корги в снегу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть повеселило видео, снятое жителем американского штата Миннесота Китом Чампа. Окрестности засыпало снегом, и его любимицам корги стало намного труднее гулять. Ведь у собак этой породы, которую обожает королева Великобритании Елизавета, слишком короткие лапки.

Однако, как пишет Daily Mail, шестеро корги Кита — Бинг, Ленни, Джил, Лолли, Петуния и Коко — нашли выход из положения. Они передвигаются по сугробам «паровозиком». Во главе колонны следует самый сильный их псов, прокладывая путь. А остальные следуют за ним. Иногда, правда, возникают «транспортные пробки», когда один из «вагончиков» приостанавливается. В это время остальные терпеливо ждут.

«Какая команда. Восхитительно!», «Марш корги», — писали комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака устроила хозяевам сцену, досрочно требуя подарок на Рождество.


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