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«Паровозиком» по снегу: сеть повеселило видео с собаками-корги
Сеть повеселило видео, снятое жителем американского штата Миннесота Китом Чампа. Окрестности засыпало снегом, и его любимицам корги стало намного труднее гулять. Ведь у собак этой породы, которую обожает королева Великобритании Елизавета, слишком короткие лапки.
Однако, как пишет Daily Mail, шестеро корги Кита — Бинг, Ленни, Джил, Лолли, Петуния и Коко — нашли выход из положения. Они передвигаются по сугробам «паровозиком». Во главе колонны следует самый сильный их псов, прокладывая путь. А остальные следуют за ним. Иногда, правда, возникают «транспортные пробки», когда один из «вагончиков» приостанавливается. В это время остальные терпеливо ждут.
«Какая команда. Восхитительно!», «Марш корги», — писали комментаторы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.