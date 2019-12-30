Собака, которая мастерски играет в дженгу, удивила сеть (видео)

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В соцсети Twitter стало популярным видео, на которое обратил внимание американский телеканал KSL. На нем собака породы бордер-колли играет со своей хозяйкой в настольную игру дженга. При этом игроки по очереди достают деревянные блоки из башни, стараясь при этом ее не развалить.

«Эта собака играет в дженгу, возможно, лучше, чем вы!», — сообщает KSL. Пес, когда приходит его черед, осторожно хватает блок зубами и каждый раз застывает на несколько секунд, прежде чем успешно вытаскивает его — три раза подряд.

Пользователей сети впечатлило мастерство и усердие собаки. «Я даже не могу заставить своих детей складывать грязную посуду в раковину — не говоря уже о том, чтобы моя собака играла в дженгу», — написала одна женщина.

Правда, некоторые придирчивые комментаторы считают, что для полной картины псу следует научиться еще и укладывать вытащенные блоки сверху башни — как положено по правилам.

If you think youve seen it all…



Dog is playing Jenga! pic.twitter.com/TmkxKCI1aM — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 28, 2019



Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собаки-корги «паровозиком» передвигаются по глубокому снегу.

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