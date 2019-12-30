- 08:17 Собака, которая мастерски играет в дженгу, удивила сеть
- 08:15 Освобожденных из плена бойцов направили в военный госпиталь
- 07:57 Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю
- 07:53 "Деменция налицо": Путин отличился глупой шуткой
- 07:47 "Черный русский" — это что? В сети подняли на смех новый алкогольный хит в Луганске
- 07:44 Быстрое опьянение и тяжелое похмелье: какой алкоголь лучше не пить на Новый год
- 07:41 В Техасе прихожане застрелили мужчину, открывшего огонь в церкви – момент попал на видео
- 07:20 Мороз, солнце и немного снега: синоптики рассказали о погоде в последние дни года
- 06:55 Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе
- 06:40 Под капельницей: попавшая в скандал с поцелуями Асмус госпитализирована "в ужасающем состоянии"
- 06:25 Решила дать мужу еще один шанс? Глюк'оZа удивила «беременным» фото у ёлочки
- 06:20 Жуткий случай в оккупированном Крыму: овчарка сорвала скальп 10-летнему мальчику на глазах у мамы и братика
Собака, которая мастерски играет в дженгу, удивила сеть (видео)
В соцсети Twitter стало популярным видео, на которое обратил внимание американский телеканал KSL. На нем собака породы бордер-колли играет со своей хозяйкой в настольную игру дженга. При этом игроки по очереди достают деревянные блоки из башни, стараясь при этом ее не развалить.
«Эта собака играет в дженгу, возможно, лучше, чем вы!», — сообщает KSL. Пес, когда приходит его черед, осторожно хватает блок зубами и каждый раз застывает на несколько секунд, прежде чем успешно вытаскивает его — три раза подряд.
Пользователей сети впечатлило мастерство и усердие собаки. «Я даже не могу заставить своих детей складывать грязную посуду в раковину — не говоря уже о том, чтобы моя собака играла в дженгу», — написала одна женщина.
Правда, некоторые придирчивые комментаторы считают, что для полной картины псу следует научиться еще и укладывать вытащенные блоки сверху башни — как положено по правилам.
If you think youve seen it all…— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 28, 2019
Dog is playing Jenga! pic.twitter.com/TmkxKCI1aM
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором собаки-корги «паровозиком» передвигаются по глубокому снегу.
Читайте также: Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.