Мир

Гринч пришел в класс и вызвал панику среди школьников (видео)

В США учительница решила сделать рождественский сюрприз своим ученикам и попросила своего старшего сына переодеться в Гринча — героя неоднократно экранизированной популярной детской книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество».

Однако реакция детей оказалась для нее неожиданной. При виде зеленого монстра в наряде Санта-Клауса в классе началась настоящая паника. Учительнице пришлось объяснять, что никакой опасности нет и успокаивать перепуганных школьников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео с собаками-корги, передвигающимися по снегу «паровозиком», повеселило сеть.

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