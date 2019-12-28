Шоу-бизнес

Летающая Оля Полякова, пародии на звезд и DZIDZIO — Санта-Клаус: что покажут по телевизору на Новый год

Подготовка к новогодним проектам на многих телеканалах стартовала еще осенью. Правда, вещатели сегодня не могут позволить себе дорогостоящие мюзиклы и телефильмы. Большую часть праздничного эфира заполнят концерты и юмористические шоу.

Ровно в полночь на канале «Украина» состоится концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа»

31 декабря канал СТБ покажет фильмы, с которыми украинцы традиционно встречают Новый год: «Девчата», «Операция «Ы», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». После полуночи, с наступлением Нового 2020 года, в эфире состоится повтор грандиозного гала-концерта вокального шоу «Х-фактор». На сцене соберутся топ-артисты украинского шоу-бизнеса, чтобы подарить зрителям новогоднее настроение: Тина Кароль, Верка Сердючка, Джамала, Александр Кривошапко, MONATIK, группа «Антитела».

В новогоднюю ночь состоится повтор гала-концерта «Х-фактора». Судей Андрея Данилко, Настю Каменских, Олю Полякову и Игоря Кондратюка с трудом можно узнать в таких нарядах. Фото СТБ

Еще в ноябре на Новом канале прошли съемки новогоднего шоу «Кілька пародій», который выйдет в эфир 30 декабря. По замыслу продюсеров — это телевизионный кабачок, где заседают Александр Педан и Сергей Притула, в гости к которым заходят звезды. Они же становятся объектами розыгрышей и пародий.

— Формат пародий идеально подходит для Нового года, — считает Александр Педан. — На праздники хочется видеть любимые лица с телеэкранов, легкие и ненавязчивые программы. Мне было весело и в кайф на съемках. Точно также, думаю, чувствовали себя наши звезды.

В «Кілька пародій» обыгрывают самые громкие события шоу-бизнеса за прошедший год: шоу «Королева ночи» Ольги Поляковой, сериал «Крепостная», неприязнь ведущей Нового канала Леси Никитюк к блогеру Алексею Дурневу.

Леся Никитюк с удовольствием приняла участие в шоу «Кілька пародій» — кабачке, где заседает Сергей Притула. Фото «Нового канала»

— Это была первая пародия на меня, — поделилась впечатлениями Леся Никитюк. — Телевизионные карикатуры делают на тех, кто сам по себе интересен. Получается, я привлекаю внимание зрителей. Теперь люди перед Новым годом могут поржать надо мной.

«Под раздачу» создателей проекта попали MARUV, Павло Зибров, эксперты «Топ-модель по-украински», DZIDZIO. Кроме пародий, ведущие провоцировали звезд каверзными вопросами, много шутили, в общем, как и положено в кабачке, особенно в канун Нового года.

Канал «Украина» подготовил для новогодних праздников сразу два масштабных проекта. В канун Нового года в эфир выйдет шоу «Привіт, 20-ті!». Для его съемок под Киевом был арендован огромный павильон, а строительство декораций заняло семь дней! Режиссером-постановщиком шоу стал Герман Ненов, а в съемках приняли участие более тридцати звезд украинского шоу-бизнеса. Для сорока номеров было создано 600 уникальных костюмов. На сцене родились неожиданные дуэты, например, ансамбль «Лисапетный батальон» и певица Джерри Хейл — автор хита «Охрана, отмена».

Солист группы DZIDZIO Михаил Хома перевоплотится в Санта-Клауса и богача, который наслаждается жизнью.

— Песня «Міліонер» была написана специально для того, чтобы люди пели ее и богатели, — уверяет артист. — Этого я всем и желаю в Новом году.

Оля Полякова за время шоу сменит три экстравагантных наряда. В одном из номеров певица будет даже летать над сценой. Для выступления Олега Винника с песней «Натали» был сооружен большой трон со стрелами Купидона.

Появится на сцене и Верка Сердючка со своей мамой, балетом и, конечно же, фирменной звездой на голове. Для выступления Андрей Данилко попросил команду шоу найти 80 газет по 30 страниц. Во время выступления участники коллектива их все порвали.

Верка Сердючка исполнит два своих хита — «Смайлик» и «Гуляночка». Именно под последнюю композицию зрители канала и встретят Новый год.

Ровно в полночь канал покажет концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа». Его съемки проходили за неделю до Нового года. 38 наград получили самые популярные украинские артисты: Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских, MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA.

— Мне досталось сразу две награды за песни, — радовалась Оля Полякова. — Потому что я такая хорошая девочка — веселю всю страну своими хитами, без которых не обходится ни одна свадьба, ни один день рождения, ни один корпоратив.

Ради «Різдвяної історії з Тіною Кароль» некоторые звезды прокатятся на коньках

Вечером 31-го декабря канал ICTV порадует зрителей новогодними сериями популярного сериала «Пес». Зимние приключения Макса и Пса зарядят позитивным настроением перед предстоящим праздником. Затем создавать атмосферу волшебства будут актеры «Дизель Шоу». Специально для ICTV команда юмористов подготовила премьерный выпуск с новыми шутками, яркими сценками и неожиданными сюрпризами.

В полночь ICTV покажет праздничный концерт «Дизель Шоу». Команда комиков презентует юмористические песни, танцевальные номера и смешные пародии. Зрители увидят любимых актеров в новогодних образах: Егора Крутоголова, Викторию Булитко, Александра Бережка, Яну Глущенко, Евгения Гашенко и Евгения Сморигина.

Команда комиков «Дизель Шоу» подготовила смешные пародии. На фото — Яна Глущенко и Александр Бережок. Фото канала ICTV

Уже традиционно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, канал «1+1» покажет праздничный выпуск «Вечернего Квартала». Одним из участников концерта станет известный украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Квартала» он сойдется в поединке за сердце Елены Кравец.

В новогодние праздники канал покажет телеверсию концерта «Ночь суперхитов», съемки которого проходили в столичном Дворце «Украина». В шоу приняли участие 26 украинских звезд шоу-бизнеса. Специально для каждого выступления готовились новые декорации. Оля Полякова появится на сцене, спустившись с потолка на огромном дискоболе. Для выступления Макса Барских режиссеры-постановщики сконструировали гигантский терновый венок, а для номера Джерри Хейл — огромный телевизор. Наталья Могилевская исполнит свой новый хит «Покохала».

— Это главная песня моей осени, которая родилась совершенно неожиданно, — призналась Наталья. — Сначала я подумала, что она будет про маму, но потом ответ появился сам собой: «Мамо, я покохала». И уже через две недели после того, как песня была написана, в мою жизнь пришла настоящая любовь.

На Рождество канал покажет телеверсию «Різдвяної історії з Тіною Кароль». Популярные украинские артисты в сказочных образах исполнят колядки и щедривки. Специально для шоу прямо перед сценой установили каток площадью 160 квадратных метров. Некоторые звезды рискнут и прокатятся на коньках.

— Впервые я стала на коньки в 13 лет, когда переехала в Украину, — призналась певица Мишель Андраде. — Это были невероятные эмоции, поскольку я впервые увидела снег. Правда, давно уже не каталась, и чтобы выступить с колядками на шоу, мне пришлось взять несколько уроков у мастеров спорта по фигурному катанию. Но эмоции, которые испытала, стоя на льду и исполняя песню, не сравнить ни с чем!

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В заголовке фото канала «Украина»

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