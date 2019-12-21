- 09:42 В России вспыхнул крупный пожар на нефтехимическом заводе: фото и видео происшествия
- 09:33 Первый в Украине человек с синдромом Дауна закончил университет и устроился на престижную работу
- 09:31 Роскошь, эпатаж и полная конспирация: самые яркие свадьбы знаменитостей 2019 года
- 09:27 Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту: названы преимущества нововведения
- 08:59 Под Киевом работник до полусмерти избил женщину и угнал ее авто: детали жуткой истории
- 08:43 Кот не желает гулять на поводке и демонстративно «падает в обморок»
- 08:30 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция масс-старта у мужчин и женщин
- 08:23 В Днепре открыли главную елку: яркие видео и фото с высоты
- 08:20 «Ливерпуль» в овертайме вырвал у «Фламенго» титул клубного чемпиона мира
- 08:16 Загадывайте желания и следите за погодой: наступил день зимнего солнцестояния
- 08:06 Дэвид и Виктория Бекхэм крестили дочь и младшего сына: в крестные пригласили знаменитостей
- 07:53 Отчаянная служба доставки: в Киеве возмутились выходке курьера-зацепера
Роскошь, эпатаж и полная конспирация: самые яркие свадьбы знаменитостей 2019 года (фото, видео)
Уходящий год стал богатым на свадьбы знаменитостей. Можно сказать, шоу-бизнес пережил свадебный бум. Предлагаем вспомнить, кто из звезд связал себя узами брака, и чьи церемонии запомнились больше всего.
Потап и Настя Каменских
Свадьбу Потапа и Насти Каменских, состоявшуюся в мае в элитном ресторане в Киеве, называют самой неожиданной и самой законспирированной. Влюбленные долго скрывали свой роман, держали в тайне и подготовку к торжеству, на свадьбу не смог просочиться ни один журналист.
О предстоящем бракосочетании рассказал сам Потап в своей новой песне «Константа».
«Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным, только с сокровенным для меня любовь была, есть и будет», — говорил Потап.
Настя посвятила любимому песню-клятву «Обіцяю».
Каменских была очаровательной невестой в роскошном платье цвета айвори силуэта «рыбка», подчеркивающее ее стройную фигуру. Многослойный наряд от израильского бренда Galia Lahav, украшенный нежным кружевом ручной работы обошелся певице около 5 тысяч долларов.
На звездной свадьбе гулял почти весь шоу-бизнес, для гостей пела Верка Сердючка. После двухдневного застолья молодожены на частном самолете отправились в медовый месяц. Поклонники пары внимательно следят за фигурой Каменских и не раз приписывали ей беременность.
Алина Гросу и Александр Комков
Самой роскошной можно назвать свадьбу певицы Алины Гросу и Александра Комкова в Италии. Для торжества арендовали виллу Арведи в городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи.
На церемонию, кроме близких родственников, были приглашены и звезды шоу-бизнеса: Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.
Алина Гросу выглядела на свадьбе, как настоящая принцесса. Она сменила несколько нарядов. Сначала она появилась перед гостями в пышном белом платье, украшенном тонким кружевным узором, с корсетом и массивным головным убором в виде короны, к которому крепилась фата.
Позже невеста сменила наряд на легкое струящееся золотистое платье с накидкой на плечах, а также красовалась в эффектных нарядах, украшенных кристаллами Сваровски, жемчугом и тонким кружевом. Говорят, роскошная свадьба обошлась в 100 тысяч евро.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Самой ожидаемой стала свадьба телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова. Они расписались в ЗАГСе в конце октября, родили в декабре сына Майкла и готовились к большому семейному торжеству, которое прошло летом в Италии.
Гуляли на роскошной вилле вилле Астор на берегу моря в Сорренто, где молодожены и гости провели несколько дней. Одним из главных гостей был сын Регины и Влада семимесячный тогда Майкл.
Невеста сменила несколько нарядов. На официальной церемонии она появилась в лаконичном приталенном белом платье с глубоким декольте и оригинальной накидкой. Во втором платье, более легком, она щеголяла во время застолья. Влад был в классическом белом смокинге от известного бренда.
Изысканные блюда для торжества готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. В меню были равиоли, нежная телячья вырезка, блюда из морепродуктов, салаты, тартары.
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Самым сенсационным стал союз известного телепутешественника Дмитрия Комарова и обладательницы титула «Мисс Украина» Александры Кучеренко. Влюбленные скрыли от общественности не только роман, но и саму свадьбу.
Как рассказывал Комаров, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе «Мисс Украина 2016», где она получила корону, а он был в жюри. Пара мастерски маскировала свои отношения, выступая в паре в шоу «Танці з зірками». Дима и Саша расписались в Киеве, а затем обвенчались в Иерусалиме. Чтобы избежать огласки, они летели в Израиль на разных самолетах. Медовый месяц влюбленные провели на Мальдивах.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Свадьба российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — самая эпатажная и скандальная. Бракосочетание назначили на пятницу 13 сентября. Молодожены эффектно подкатили к Грибоедовскому загсу на черном катафалке, лежа среди красных гвоздик.
После росписи новоиспеченные муж и жена на карете отправились на венчание. А гулянье для гостей устроили в готическом стиле в Музее Москвы. Столы были накрыты красными скатертями, еду подавали на черных блюдах. Апофеозом вечера стал эротичный танец Собчак в костюме стриптизерши под песню «Войди в меня».
После провокационной свадьбы разразился скандал, молодых даже хотели отлучить от церкви. Выходку Ксении посчитали богохульством.
Ассоль и Артем Тараненко
Пожалуй, свадьба Кати Гуменюк, известной как певица Ассоль, и Артема Таранко, была самой гламурной. Пышное торжество на 150 гостей состоялось в одном из самых дорогих заведений столицы — банкет-холле Regent Hill.
Невеста появилась перед гостями в роскошном пышном платье, усыпанном жемчугом, с длинным шлейфом. Ее голову украшала диадема с драгоценными камнями.
Ведущими церемонии была звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Для гостей пела Тина Кароль, под ее нежный хит «Намалюю тобі зорі» Катя исполнила танец с отцом, известным бизнесменом Игорем Гуменюком. Также гости зажигали под хиты Дмитрия Монатика и Верки Сердючки.
Влад Дарвин и Кристина Марти
Свадьба известного композитора и исполнителя Влада Дарвина и джазовой певицы Кристины Марти стала самой атмосферной. Влюбленные сначала обвенчались в церкви, а затем устроили свадьбу в тайском стиле для звездных друзей. Зал был украшен экзотичными цветами, гостей угощали блюдами тайской кухни и фруктами. Главным цветом романтичного праздника стал красный.
Молодоженов поздравляли Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и многие другие.
Гостей впечатлил необычный первый танец молодых. Влад и Кристина исполнили современный танец под лиричную песню Могилевской «Покохала». Наталья лично аккомпанировала за роялем.
Под занавес года вышла замуж единственная дочь погибшего пять лет назад музыканта Андрея Кузьменко 22-летняя Мария-Барбара. Свадьба состоялась 20 декабря в Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..