Роскошь, эпатаж и полная конспирация: самые яркие свадьбы знаменитостей 2019 года (фото, видео)

Шоу-бизнес

Уходящий год стал богатым на свадьбы знаменитостей. Можно сказать, шоу-бизнес пережил свадебный бум. Предлагаем вспомнить, кто из звезд связал себя узами брака, и чьи церемонии запомнились больше всего.

Потап и Настя Каменских

Свадьбу Потапа и Насти Каменских, состоявшуюся в мае в элитном ресторане в Киеве, называют самой неожиданной и самой законспирированной. Влюбленные долго скрывали свой роман, держали в тайне и подготовку к торжеству, на свадьбу не смог просочиться ни один журналист.

О предстоящем бракосочетании рассказал сам Потап в своей новой песне «Константа».

«Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным, только с сокровенным для меня любовь была, есть и будет», — говорил Потап.

Настя посвятила любимому песню-клятву «Обіцяю».

Каменских была очаровательной невестой в роскошном платье цвета айвори силуэта «рыбка», подчеркивающее ее стройную фигуру. Многослойный наряд от израильского бренда Galia Lahav, украшенный нежным кружевом ручной работы обошелся певице около 5 тысяч долларов.

На звездной свадьбе гулял почти весь шоу-бизнес, для гостей пела Верка Сердючка. После двухдневного застолья молодожены на частном самолете отправились в медовый месяц. Поклонники пары внимательно следят за фигурой Каменских и не раз приписывали ей беременность.

Алина Гросу и Александр Комков

Самой роскошной можно назвать свадьбу певицы Алины Гросу и Александра Комкова в Италии. Для торжества арендовали виллу Арведи в городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи.

На церемонию, кроме близких родственников, были приглашены и звезды шоу-бизнеса: Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.

Алина Гросу выглядела на свадьбе, как настоящая принцесса. Она сменила несколько нарядов. Сначала она появилась перед гостями в пышном белом платье, украшенном тонким кружевным узором, с корсетом и массивным головным убором в виде короны, к которому крепилась фата.

Позже невеста сменила наряд на легкое струящееся золотистое платье с накидкой на плечах, а также красовалась в эффектных нарядах, украшенных кристаллами Сваровски, жемчугом и тонким кружевом. Говорят, роскошная свадьба обошлась в 100 тысяч евро.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Самой ожидаемой стала свадьба телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова. Они расписались в ЗАГСе в конце октября, родили в декабре сына Майкла и готовились к большому семейному торжеству, которое прошло летом в Италии.

Гуляли на роскошной вилле вилле Астор на берегу моря в Сорренто, где молодожены и гости провели несколько дней. Одним из главных гостей был сын Регины и Влада семимесячный тогда Майкл.

Невеста сменила несколько нарядов. На официальной церемонии она появилась в лаконичном приталенном белом платье с глубоким декольте и оригинальной накидкой. Во втором платье, более легком, она щеголяла во время застолья. Влад был в классическом белом смокинге от известного бренда.

Изысканные блюда для торжества готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. В меню были равиоли, нежная телячья вырезка, блюда из морепродуктов, салаты, тартары.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Самым сенсационным стал союз известного телепутешественника Дмитрия Комарова и обладательницы титула «Мисс Украина» Александры Кучеренко. Влюбленные скрыли от общественности не только роман, но и саму свадьбу.

Как рассказывал Комаров, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе «Мисс Украина 2016», где она получила корону, а он был в жюри. Пара мастерски маскировала свои отношения, выступая в паре в шоу «Танці з зірками». Дима и Саша расписались в Киеве, а затем обвенчались в Иерусалиме. Чтобы избежать огласки, они летели в Израиль на разных самолетах. Медовый месяц влюбленные провели на Мальдивах.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Свадьба российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — самая эпатажная и скандальная. Бракосочетание назначили на пятницу 13 сентября. Молодожены эффектно подкатили к Грибоедовскому загсу на черном катафалке, лежа среди красных гвоздик.

После росписи новоиспеченные муж и жена на карете отправились на венчание. А гулянье для гостей устроили в готическом стиле в Музее Москвы. Столы были накрыты красными скатертями, еду подавали на черных блюдах. Апофеозом вечера стал эротичный танец Собчак в костюме стриптизерши под песню «Войди в меня».

После провокационной свадьбы разразился скандал, молодых даже хотели отлучить от церкви. Выходку Ксении посчитали богохульством.

Ассоль и Артем Тараненко

Пожалуй, свадьба Кати Гуменюк, известной как певица Ассоль, и Артема Таранко, была самой гламурной. Пышное торжество на 150 гостей состоялось в одном из самых дорогих заведений столицы — банкет-холле Regent Hill.

Невеста появилась перед гостями в роскошном пышном платье, усыпанном жемчугом, с длинным шлейфом. Ее голову украшала диадема с драгоценными камнями.

Ведущими церемонии была звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Для гостей пела Тина Кароль, под ее нежный хит «Намалюю тобі зорі» Катя исполнила танец с отцом, известным бизнесменом Игорем Гуменюком. Также гости зажигали под хиты Дмитрия Монатика и Верки Сердючки.

Влад Дарвин и Кристина Марти

Свадьба известного композитора и исполнителя Влада Дарвина и джазовой певицы Кристины Марти стала самой атмосферной. Влюбленные сначала обвенчались в церкви, а затем устроили свадьбу в тайском стиле для звездных друзей. Зал был украшен экзотичными цветами, гостей угощали блюдами тайской кухни и фруктами. Главным цветом романтичного праздника стал красный.

Молодоженов поздравляли Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и многие другие.

Гостей впечатлил необычный первый танец молодых. Влад и Кристина исполнили современный танец под лиричную песню Могилевской «Покохала». Наталья лично аккомпанировала за роялем.

Под занавес года вышла замуж единственная дочь погибшего пять лет назад музыканта Андрея Кузьменко 22-летняя Мария-Барбара. Свадьба состоялась 20 декабря в Киеве.

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