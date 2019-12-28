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Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю
ОВЕН. В последнее время с вами не так-то просто договориться во всем, что касается серьезных вопросов. Будьте благосклоннее к окружающим, тем более, что в праздничные дни не стоит омрачать свою жизнь трудными задачами и выяснением отношений.
ТЕЛЕЦ. Мелочи могут серьезно испортить настроение, если придавать им большое значение. Постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров, встреч, которые не сулят никакой выгоды. Больше времени уделяйте близким и тем, кто вам приятен.
БЛИЗНЕЦЫ. Вполне можете рассчитывать на встречу с интересными людьми, приглашение на романтическое свидание. Такие ваши качества, как пунктуальность, спокойствие, готовность к компромиссу будут по достоинству оценены теми, с кем придется контактировать в силу необходимости.
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РАК. Достаточно серьезные вопросы удастся решить в неформальной обстановке. Больше внимания уделяйте собственному имиджу, ведь от этого зависит впечатление окружающих о вашей персоне. Ни в чем себе не отказывайте в праздничные дни.
ЛЕВ. Не откажите в помощи тем, кто нуждается в этом. Помните, что любое доброе дело обязательно вернется вам сторицей. Прекрасный период времени ожидает тех, кто готов пожертвовать своими интересами ради кого-то.
ДЕВА. Открытость, умение находить во всем положительный момент сослужит вам добрую службу. Можете рассчитывать на приятные приключения. Помните только, что важно уметь вовремя остановиться, чтобы не попасть в неприглядную историю.
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ВЕСЫ. В настоящее время вам следует проводить больше времени в тихой, домашней обстановке, избегая толпы, слишком шумных мероприятий. Вполне можете рассчитывать на приятный сюрприз, это поднимет вам настроение, что будет весьма полезно.
СКОРПИОН. Проявляйте инициативу, не забывайте, что скромность -- это верный путь к бедности и забвению. Особенно такое поведение будет полезным для карьерного роста, что, несомненно, входит в ваши ближайшие планы. Близкие ждут вашего участия.
СТРЕЛЕЦ. Получив заманчивое предложение, не торопитесь сию же секунду говорить «да». Не лишним будет взвесить все за и против, просчитав перспективы на ближайшее будущее. Избегайте безответственных поступков, даже если они кажутся вам пустяковыми.
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КОЗЕРОГ. Не откладывайте на потом незавершенные дела. Будьте также готовы к тому, что придется брать ответственность не только за свои действия и поступки, но и за других людей. Гоните от себя прочь привычку сгущать краски.
ВОДОЛЕЙ. Неплохо бы распланировать план действия на ближайшие несколько дней, чтобы разобраться, что конкретно вы хотите. К вашим идеям будут прислушиваться, хотя не сразу удастся найти партнеров для реализации задуманного.
РЫБЫ. Любая поездка окажется интересной и удачной. вас ждут новые знакомства. Вообще имеете неплохие шансы круто изменить свою жизнь в самом начале нового года. Единственное, в чем следует проявить большую осторожность -- это работа с бумагами.
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.