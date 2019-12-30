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Вернут всех: глава СБУ прокомментировал обмен пленными
Глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что Служба безопасности Украины будет работать над тем, чтобы вернуть всех пленных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях.
Об этом сказал во время встречи пленных в аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 29 декабря, передает РБК-Украина.
По словам Баканова, вопрос возвращения украинцев является вопросом защиты национальных интересов.
«Мы будем работать и дальше — пока все украинцы, которые являются пленниками России и квазиреспублик, не окажутся дома. Служба безопасности Украины продолжит прилагать максимум усилий, чтобы инициатива президента Владимира Зеленского относительно освобождения всех украинских граждан была реализована на все 100 процентов», — отметил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, прокомментировал участие в обмене экс- «беркутовцев». Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс- «беркутовцев» за одного украинца, что содержится в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.
Зеленский также добавил, что некоторые удерживаемые отказались возвращаться в ОРДЛО. Это около 50 человек, которые останутся отбывать свой срок в Украине. Президент отказался называть число пленных украинцев, удерживаемых в Украине, отметив, что это вопрос следующих обменов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Валерия Лутковская заявила, что на оккупированных территориях и в плену находится 300 человек, из них 12 — взятые в плен бойцы ВСУ.
Фото: РБК-Украина
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