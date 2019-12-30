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Целовала поезд в Севастополе: в сети раскрыли фейк российских пропагандистов о «коренной» крымчанке
Экзальтированная пожилая женщина, которая на камеру расцеловала прибывший в оккупированный Крым пассажирский поезд, оказалась жительницей Челябинской области.
Как передает «Информационное сопротивление», на полуостров она переехала уже после аннексии Крыма, а не в 70-х годах прошлого столетия, как писали российские медиа. Интернет-пользователи нашли в сети странички Александры Петрушкевич, якобы всю жизнь мечтавшей «о возвращении в родную гавань», которая оказалась жительницей города Миасс.
Нашлась эта придурочная бабка, на радость путинских пропагандонов, обцеловавшая поезд в Севастополе. Якобы «коренная крымчанка», которая «всю жизнь мечтала о возвращении в Россию».— Лариса (@4dl26jEIsy0YupI) December 29, 2019
А оказалось, что эта мерзость — Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области pic.twitter.com/NfBcKKR4Gs
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», художник Андрей Петренко изобразил целовавшую поезд пенсионерку едкой карикатурой. На карикатуре слово «Крым», которое яркой помадой «выцеловала» на вагоне женщина, заменено на «ГУЛАГ».
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