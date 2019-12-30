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Украина

Целовала поезд в Севастополе: в сети раскрыли фейк российских пропагандистов о «коренной» крымчанке

9:32 30 декабря 2019 379
Женщина целует поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Экзальтированная пожилая женщина, которая на камеру расцеловала прибывший в оккупированный Крым пассажирский поезд, оказалась жительницей Челябинской области.

Как передает «Информационное сопротивление», на полуостров она переехала уже после аннексии Крыма, а не в 70-х годах прошлого столетия, как писали российские медиа. Интернет-пользователи нашли в сети странички Александры Петрушкевич, якобы всю жизнь мечтавшей «о возвращении в родную гавань», которая оказалась жительницей города Миасс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», художник Андрей Петренко изобразил целовавшую поезд пенсионерку едкой карикатурой. На карикатуре слово «Крым», которое яркой помадой «выцеловала» на вагоне женщина, заменено на «ГУЛАГ».

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