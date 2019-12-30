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С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

Без красивых открыток и поздравлений Нового года не бывает.

Поэтому «ФАКТЫ» подготовили для вас самые лучшие поздравления в стихах и открытках.

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Пусть небо в звездах новогодних

Сияет счастьем и добром,

Пусть приходящий год сегодня

Осыплет вас, как серебром,

Здоровьем, счастьем и везением,

Чтоб радость, как огонь, зажглась,

И вы в прекрасном настроение

Произнесли: «Жизнь удалась!»

***

Счастье, радость и веселье

Пусть подарит Новый год!

И удачи пусть под елку

Вам побольше принесет.

Пусть положит под подушку

Пуд тепла и доброты,

А в ладошке тихо спрячет

Исполнение мечты.

Из любви и вдохновения

Пусть сплетет простой венок

И завяжет тихо-тихо

Вам на счастье узелок.

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***

Желаю вам на Новый год

По пустякам не огорчаться,

С хорошими людьми дружить,

С любимыми не разлучаться.

В кредиты глупые не лезть,

Купить жилье без ипотеки,

И со здоровьем чтоб у вас

Все было точно, как в аптеке!



***

С Новым годом! Новыми свершеньями!

С новыми победами во всем!

Жизнь пусть наполняется везением,

А уютом и добром — ваш дом!

С Новым годом! С новыми надеждами!

С новыми успехами в делах!

Пусть друзья останутся все прежними,

И исчезнет самый злейший враг!

С Новым годом! С новою удачею!

С новым счастьем, радостью, теплом!

Пусть же Новый год несет в придачу вам

То, чего так хочется вам в нем!



***

Побольше улыбок, побольше веселья

Пускай Новый год принесет вам с метелью,

Удачи, восторгов, приятных хлопот

И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,

Богатства и счастья, удачи на службе,

Семейных обедов и с неба звезду —

Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,

Внимания, нежности самых родных…

Пусть это и больше в сто раз принесет

Вам новый, грядущий прекраснейший год!

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