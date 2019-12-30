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Общество и люди

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

6:52 31 декабря 2019 293
Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Без красивых открыток и поздравлений Нового года не бывает.

Поэтому «ФАКТЫ» подготовили для вас самые лучшие поздравления в стихах и открытках.

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С Новым годом 2020

Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроение
Произнесли: «Жизнь удалась!»

С Новым годом 2020

***
Счастье, радость и веселье
Пусть подарит Новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесет.

Пусть положит под подушку
Пуд тепла и доброты,
А в ладошке тихо спрячет
Исполнение мечты.

Из любви и вдохновения
Пусть сплетет простой венок
И завяжет тихо-тихо
Вам на счастье узелок.

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С Новым годом 2020

***
Желаю вам на Новый год
По пустякам не огорчаться,
С хорошими людьми дружить,
С любимыми не разлучаться.

В кредиты глупые не лезть,
Купить жилье без ипотеки,
И со здоровьем чтоб у вас
Все было точно, как в аптеке!

С Новым годом 2020
***
С Новым годом! Новыми свершеньями!
С новыми победами во всем!
Жизнь пусть наполняется везением,
А уютом и добром — ваш дом!

С Новым годом! С новыми надеждами!
С новыми успехами в делах!
Пусть друзья останутся все прежними,
И исчезнет самый злейший враг!

С Новым годом! С новою удачею!
С новым счастьем, радостью, теплом!
Пусть же Новый год несет в придачу вам
То, чего так хочется вам в нем!

С Новым годом 2020
***
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!

С Новым годом 2020

С Новым годом 2020

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