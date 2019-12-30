Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки

Общество и люди

Красивые открытки и поздравления с Новым годом 2020 порадуют ваших родных и близких

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие поздравления.

На пороге Новый год.

Пусть он счастье принесет,

Радость, сказку, чудо, смех,

Удовольствие для всех.

Дарит крепкое здоровье

И везение с любовью.

Не грустить всем, не стареть,

Не плошать и не болеть.

Теплоты всем, доброты

И везения, красоты,

И от близких понимания,

И в душе очарования.

Пусть удачу принесет

Главный праздник —

Новый год!

Мы ждем чудес, мы верим в сказку,

Мы дружим, любим, мы творим…

И в этот добрый зимний праздник,

Когда горят вокруг огни,

Когда нарядно светит елка,

Гремят салюты каждый час,

Пусть счастье к нам зайдет надолго,

Пусть радость не оставит нас.

Пускай все сбудутся желанья,

Уйдет бесследно грусть-тоска.

Любви, тепла, очарования,

Чудес волшебных на века!



***

Какая сказка за окном!

Кружат снежинки, будто в вальсе,

Весь мир пропитан волшебством,

И воздух переполнен счастьем.

Пусть в этот чудный Новый год

Удача в двери постучится,

И счастье вместе с ней войдет,

И все, что хочешь ты, случится!

***

Желаю в этот Новый год,

Чтоб было все, как в сказке.

Чтоб новый в жизни поворот

Нес непременно счастье,

Чтоб год грядущий исполнял

Все планы и желанья,

Чтоб каждый день вас удивлял

Своим очарованием!

Пусть удается все всегда,

Пусть будет все отлично,

Чтоб настроенье «на ура»

И счастье в жизни личной!



***

Вам желаю в Новый год

Тонну искреннего смеха,

Радостей круговорот

И 500 кило успеха,

Миллион счастливых дней,

300 тысяч слов приятных

И любви еще сильней,

Поцелуев многократных,

Каждый день мешок большой

С настроением отличным,

С нежностью, и добротой,

И со счастьем в жизни личной!

Новогодние поздравления в стихах читайте здесь.

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