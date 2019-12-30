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Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки
Красивые открытки и поздравления с Новым годом 2020 порадуют ваших родных и близких
«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие поздравления.
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На пороге Новый год.
Пусть он счастье принесет,
Радость, сказку, чудо, смех,
Удовольствие для всех.
Дарит крепкое здоровье
И везение с любовью.
Не грустить всем, не стареть,
Не плошать и не болеть.
Теплоты всем, доброты
И везения, красоты,
И от близких понимания,
И в душе очарования.
Пусть удачу принесет
Главный праздник —
Новый год!
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Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим, мы творим…
И в этот добрый зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарования,
Чудес волшебных на века!
***
Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!
***
Желаю в этот Новый год,
Чтоб было все, как в сказке.
Чтоб новый в жизни поворот
Нес непременно счастье,
Чтоб год грядущий исполнял
Все планы и желанья,
Чтоб каждый день вас удивлял
Своим очарованием!
Пусть удается все всегда,
Пусть будет все отлично,
Чтоб настроенье «на ура»
И счастье в жизни личной!
***
Вам желаю в Новый год
Тонну искреннего смеха,
Радостей круговорот
И 500 кило успеха,
Миллион счастливых дней,
300 тысяч слов приятных
И любви еще сильней,
Поцелуев многократных,
Каждый день мешок большой
С настроением отличным,
С нежностью, и добротой,
И со счастьем в жизни личной!
Новогодние поздравления в стихах читайте здесь.
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