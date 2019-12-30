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Короткие поздравления с Новым годом 2020 и красивые открытки
Красивая новогодняя открытка, душевное пожелание подарят вашим близким незабываемые эмоции. Вы можете выбрать новогодний тост, а можете отправить смс дорогому человеку.
«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие открытки и короткие поздравления.
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С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
***
С Новым годом, с новым счастьем,
С новой радостью, любовью.
Пусть несет год вам удачу,
Смех, улыбки и здоровье.
Нежностью сердца согреет,
Добротой наполнит души.
Новый год пусть будет щедрым,
Самым светлым, самым лучшим.
***
Мандаринов запах нежный
Прямо в воздухе летает,
За окном светло и снежно,
Добрый праздник наступает.
Пусть он будет необычным,
Новый, к нам пришедший год,
Самым лучшим, романтичным,
Души радостью зажжет!
***
Я желаю в Новый год
Многослойный вкусный торт —
Из удачи-мармелада,
Счастья вкуса шоколада,
Из зефирных приключений,
Сладких, словно мед, мгновений,
Чтоб желанья приходили,
Радость в сердце поселили
И здоровья на года.
Чтоб текли ручьем всегда
Деньги, радость и добро,
И все будет хорошо!
***
В жизни чуду есть место всегда,
И у вас пусть оно приключится.
Пусть плохое уходит от вас,
А всё лучшее пусть состоится!
Год пусть будет счастливым для вас,
Приумножит пускай достижения.
Ярких дней и сияющих глаз
В дорогом для души окружении!
Ранее мы публиковали новогодние поздравления в стихах.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.