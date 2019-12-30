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Общество и люди

Короткие поздравления с Новым годом 2020 и красивые открытки

16:51 31 декабря 2019 2277
С Новым годом
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Красивая новогодняя открытка, душевное пожелание подарят вашим близким незабываемые эмоции. Вы можете выбрать новогодний тост, а можете отправить смс дорогому человеку.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие открытки и короткие поздравления.

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С Новым годом

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!

С Новым годом
***
С Новым годом, с новым счастьем,
С новой радостью, любовью.
Пусть несет год вам удачу,
Смех, улыбки и здоровье.

Нежностью сердца согреет,
Добротой наполнит души.
Новый год пусть будет щедрым,
Самым светлым, самым лучшим.

С Новым годом
***
Мандаринов запах нежный
Прямо в воздухе летает,
За окном светло и снежно,
Добрый праздник наступает.

Пусть он будет необычным,
Новый, к нам пришедший год,
Самым лучшим, романтичным,
Души радостью зажжет!

С Новым годом
***
Я желаю в Новый год
Многослойный вкусный торт —
Из удачи-мармелада,
Счастья вкуса шоколада,
Из зефирных приключений,
Сладких, словно мед, мгновений,
Чтоб желанья приходили,
Радость в сердце поселили
И здоровья на года.
Чтоб текли ручьем всегда
Деньги, радость и добро,
И все будет хорошо!

С Новым годом
***
В жизни чуду есть место всегда,
И у вас пусть оно приключится.
Пусть плохое уходит от вас,
А всё лучшее пусть состоится!

Год пусть будет счастливым для вас,
Приумножит пускай достижения.
Ярких дней и сияющих глаз
В дорогом для души окружении!

С Новым годом
Ранее мы публиковали новогодние поздравления в стихах.

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