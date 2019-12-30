Общество и люди

Короткие поздравления с Новым годом 2020 и красивые открытки

Красивая новогодняя открытка, душевное пожелание подарят вашим близким незабываемые эмоции. Вы можете выбрать новогодний тост, а можете отправить смс дорогому человеку.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие открытки и короткие поздравления.

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!



***

С Новым годом, с новым счастьем,

С новой радостью, любовью.

Пусть несет год вам удачу,

Смех, улыбки и здоровье.

Нежностью сердца согреет,

Добротой наполнит души.

Новый год пусть будет щедрым,

Самым светлым, самым лучшим.



***

Мандаринов запах нежный

Прямо в воздухе летает,

За окном светло и снежно,

Добрый праздник наступает.

Пусть он будет необычным,

Новый, к нам пришедший год,

Самым лучшим, романтичным,

Души радостью зажжет!



***

Я желаю в Новый год

Многослойный вкусный торт —

Из удачи-мармелада,

Счастья вкуса шоколада,

Из зефирных приключений,

Сладких, словно мед, мгновений,

Чтоб желанья приходили,

Радость в сердце поселили

И здоровья на года.

Чтоб текли ручьем всегда

Деньги, радость и добро,

И все будет хорошо!



***

В жизни чуду есть место всегда,

И у вас пусть оно приключится.

Пусть плохое уходит от вас,

А всё лучшее пусть состоится!

Год пусть будет счастливым для вас,

Приумножит пускай достижения.

Ярких дней и сияющих глаз

В дорогом для души окружении!



Ранее мы публиковали новогодние поздравления в стихах.

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