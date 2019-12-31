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Украина

Стало известно, сколько газа прокачает Россия через украинскую ГТС в 2020 году

16:49 31 декабря 2019 48
ГТС
Инф. «ФАКТОВ»

После подписания контракта с Россией транзит природного газа по территории Украины в 2020 году может достичь 75 млрд кубометров. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Прогноз руководителя компании основывается на том, что в 2019 году транзит через украинскую ГТС составлял 90 млрд кубометров. Из этого объема следует вычесть 15 млрд кубометров в связи с введением в работу газопровода «Турецкий поток».

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газа Украина будет получать в течение 5 лет 2−3 миллиарда долларов ежегодно.

«С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2−3 млрд долларов ежегодно», — считает министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что первый раз в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит газа по украинской ГТС по европейским принципу «качай или плати».

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