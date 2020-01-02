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На росТВ в новогоднюю ночь открыто поглумились над Зеленским и Украиной: сеть обсуждает видео
Российский пропагандистский телеканал Россия 1 в новогоднюю ночь показал скетч, главными персонажами которого стали украинцы и президент Владимир Зеленский. Напомним, в декабре на росТВ с помпой показали минутное «интервью» Зеленского.
Сначала шоумен Андрей Малахов и его соведущая обсуждали, как нужно поступать с соседями, которые «шумят и стреляют петардами» не только в новогоднюю ночь. В итоге было решено «заглянуть в гости» к шумным соседям,
Далее последовала пародия на песню «Ти ж мене підманула» от актеров Comedy Club, главным героем которой стал Зе и его предвыборные обещания. Российские юмористы спели о том, что украинцы до сих пор живут в нищете и намекнули, что в этом виноват «не справившийся».
Видео опубликовала в сети журналист Янина Соколова, которая назвала скетч российских юмористов унижением.
Другие комментаторы также решили, что украинцы получили то, на что заслужили.
«Нас будут унижать ровно до тех пор, пока мы будем это позволять. А руковоство нашего государства сейчас делает все, чтобы над нами смеялся весь мир», — написал Сергей Гресь.
«Владимир Александрович так спешил поздравить Путина, что когда поздравлял украинцев, даже водолазку не переодел», — заметила Алена Тимошенко.
Напомним, новогоднее обращение Путина в сети в этом году впервые закрыли для комментариев.
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