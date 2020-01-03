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"Игра в концлагерь": в Польше школьники инсценировали массовое убийство заключенных в Освенциме
В Польше, власти которой обвинили российского президента Владимира Путина в перекручивании фактов Второй мировой войны, произошел инцидент, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе.
Об этом пишет сайт польского издания Newsweek.
Так, ученики школы села Лабунь поставили спектакль по мотивам ужасных событий в Освенциме (возле этого города находился огромный концентрационный лагерь Аушвиц).
В том числе они инсценировали массовое убийство заключенных.
Спектакль организовали в честь присвоения местной школе имени «Детей Замойщины». Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляках с территории Замойского уезда.
Старшим детям в спектакле досталась роль воинов СС, а семилетние школьники были заключенными. Во время спектакля на сцену даже пустили дым, после чего дети легли на пол, что должно было имитировать убийство евреев газом Циклон Б.
Сама постановка состоялась в школьном спортзале.
Посмотреть на действо пришли учителя, родители, местное духовенство, ветераны войны и даже вице-премьер министр обороны Польши Томаш Зелински.
Когда история попала в прессу, представление вызвало волну возмущения.
Директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивинский раскритиковал саму идею такого представления.
«Это, очевидно, плохая идея. Ученики начальных классов не должны переодеваться в бойцов СС. Я считаю, что людям, которые это организовали, не хватает элементарной чувствительности, необходимой для обучения на эту тему», — заявил он.
С Цивинским солидарны многие представители польской общественности, которые считают, что просто глупо показывать в упрощенном и даже лубочном стиле события в в концлагере «Аушвиц-Биркенау», где в годы войны погибли от 1,1 до 1,6 миллиона человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед началом Второй мировой войны Гитлер в течение пяти лет склонял Польшу к военному союзу против СССР, обещая в случае победы половину Украины.
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