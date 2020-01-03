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Нарезали оливье на пляже: жена Дмитрия Комарова устроила ему новогодний сюрприз

10:35 3 января 2020 119
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный телепутешественник Дмитрий Комаров, устроивший сюрприз жене на день рождения, встретил Новый год в Сингапуре. Дело в том, что ведущий сейчас находится в очередной и очень непростой экспедиции. Чтобы встретить Новый год вместе, супруги нашли оптимальный вариант, и встретились в Сингапуре. 2020 год молодые супруги, тайно сыгравшие свадьбу летом прошлого года, встретили на пляже. Чтобы не нарушать традицию, Саша привезла из Украины ингредиенты для оливье. Нарезала салат прямо на пляже, а перемешивала в целлофановом кульке. Как это было, Дмитрий показал в Instagram.

«Новый год без оливье — не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное — украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии», — написал Дмитрий Комаров.

Саше такой скромный праздник тоже понравился.

«Впервые встречаю Новый год с мужем Дмитрием Комаровым, впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже… Встречайте его с любимыми, близкими и дорогими! Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются», — написала Саша.

Напомним, Дмитрий и Александра долго скрывали свои отношения. Они тайно венчались в Израиле, а затем уехали в свадебное путешествие. О любви и создании семьи Кучеренко рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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