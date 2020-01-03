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В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
После яркого явления природы — огненного затмения Солнца 26 декабря 2019 года — жители Земли полюбоваться Квадрантидами — метеорным дождем, пик которого придется на ночь с 3 на 4 января.
Сам звездопад продлится аж до 12 января. В пиковый период за час может «упасть» от 40 до 250 метеоров.
Этот метеорный поток ученые открыли еще в начале 19 века и назвали в честь созвездия Стенного Квадранта, которое не учитывают нынешние ученые и астрологи.
Кстати, последние утверждают, что пик Квадрантид — сильный в энергетическом плане период, во время которого нужно загадывать желания, глядя на падающие звезды. Однако к этому следует подготовиться — сосредоточиться на своем желании и постараться его визуализировать.
Лучше всего смотреть звездопад, естественно, в темное время суток, особенно, когда не мешают огни большого города и достаточно яркая Луна. Направление — ковш созвездия Большая Медведица.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ближайшую магнитную бурю стоит ждать 14 и 15 января.
Также в 2020 году жителей Земли ожидается два солнечных и четыре лунных затмения.
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