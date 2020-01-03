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Общество и люди

В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад

11:31 3 января 2020 185
Звездопады
Инф. «ФАКТОВ»

После яркого явления природы — огненного затмения Солнца 26 декабря 2019 года — жители Земли полюбоваться Квадрантидами — метеорным дождем, пик которого придется на ночь с 3 на 4 января.

Сам звездопад продлится аж до 12 января. В пиковый период за час может «упасть» от 40 до 250 метеоров.

Этот метеорный поток ученые открыли еще в начале 19 века и назвали в честь созвездия Стенного Квадранта, которое не учитывают нынешние ученые и астрологи.

Кстати, последние утверждают, что пик Квадрантид — сильный в энергетическом плане период, во время которого нужно загадывать желания, глядя на падающие звезды. Однако к этому следует подготовиться — сосредоточиться на своем желании и постараться его визуализировать.

Лучше всего смотреть звездопад, естественно, в темное время суток, особенно, когда не мешают огни большого города и достаточно яркая Луна. Направление — ковш созвездия Большая Медведица.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ближайшую магнитную бурю стоит ждать 14 и 15 января.

Также в 2020 году жителей Земли ожидается два солнечных и четыре лунных затмения.

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