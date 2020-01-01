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Украинцев предупредили о магнитных бурях в январе: названы неблагоприятные даты
В январе 2020 года землян ожидает мощная магнитная буря, которая затянется на несколько дней. Такой прогноз можно сделать по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).
Ближайшую магнитную бурю стоит ждать 14 и 15 января. Метеоудар не будет очень сильным, но специалисты в этот период рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью.
Отметим, геомагнитная буря возникает вследствие поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействия с магнитосферой планеты.
От метеоударов могут пострадать все без исключения. У людей могут возникать беспричинная головная боль, усталость, раздражительность, апатия. Особенно подвержены действию изменений метеочувствительные люди, гипертоники, сстрадающие сердечно-сосудистыми недугами, психически нестабильные люди.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, медики в период геомагнитных ударов рекомендуют отказаться от алкоголя, вредной жирной пищи, свести к минимуму употребление кофе и других возбуждающих напитков.
Как сообщали «ФАКТЫ», в наступившем 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения. Первое полутеневое лунное затмение произойдет уже 10 января. А новогодняя ночь прошла в так называемом коридоре затмений.
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