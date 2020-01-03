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Снег, мокрый снег и морозец: синоптик уточнила погоду в Украине в выходные дни и на Рождество
Как ранее и прогнозировалось, в субботу, 4 января, и в воскресенье, 5 января, в Украину придут осадки — снег и дождь.
«К нам придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, а вечером — еще и на севере страны. А 5 января осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и недолгими», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ночью составит -1−5 градусов, днем — до +1 + 5 градусов, в Крыму до + 5 + 8 градусов.
В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь. Ночная температура воздуха составит -2−4 градуса, дневная — до + 1 + 4 градусов.
«На Сочельник и Рождество — небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины. Теплый декабрь крепко жмет руку январю с достаточно высокой температурой воздуха», — шутит синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метеорологи Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского подтвердили, что среднегодовая температура в столице Украины в 2019 году на 2,9 градусов превышала климатическую норму и составила 10,6 градусов — это рекорд за все время наблюдений с 1881 года. В течение прошлого года погода в Киеве побила 36 температурных рекордов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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