Происшествия

Представился продюсером и пригласил на кастинг: в Киеве арестовали мужчину, изнасиловавшего студентку

В Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки. В Черниговской области полиция задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь.

Как сообщили в столичной прокуратуре, 28 декабря 2019 года в Дарницкое управление полиции Киева обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером.

Под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где напоил и изнасиловал.

Насильника арестовали сроком на 60 суток. Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы насильника.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области изнасиловали первокурсницу. А в Киеве прокуратура объявила подозрение 19-летнему парню за изнасилование несовершеннолетней девушки и вымогательство.

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