Пиджак и панама: названы самые модные вещи зимнего гардероба 2020 года

Стиль жизни

Гардероб для холодного времени года требует особо тщательного отбора. Приходится подбирать верхнюю одежду, сочетать ее с повседневными комплектами из брюк, юбок и свитеров и при этом следовать модным тенденциям. О том, какие вещи непременно должны находиться в зимнем гардеробе 2020 года, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный фэшн-стилист, режиссер телепроектов о моде Светлана Лищинская. Читайте также: Платье-пирожное и сельский шик: самые трендовые вещи сезона (фото)

— Надо придерживаться нескольких простых правил, составляя свой зимний гардероб, — говорит Светлана. — Покупать лишь то, что вам необходимо, и выбирать качественные вещи марок средней ценовой категории. Сейчас время зимних распродаж, но это не значит, что стоит хватать все приглянувшиеся вам вещи, на которые значительно снизились цены. Поверьте, большинство из того, что приобретается в это время, так и остается «мертвым грузом» в наших шкафах.

— Но почему?

— Срабатывает инстинкт, заставляющий покупать вещь не потому, что она вам нужна, а из-за ее небольшой цены. Чтобы этого не случилось, советую, отправляясь на шоппинг, заранее составлять список того, что хотите приобрести. Таким образом вы ограничите себя от ненужных и бессмысленных покупок.

— Что бы вы посоветовали все же купить во время распродаж?

— Надо обращать внимание на базовые вещи — те, которые не выйдут из моды, скажем, несколько сезонов. Например, классический брючный костюм или кашемировый трикотажный гольф. Это универсальные вещи, которая прекрасно сочетается с любым ансамблем. В этом сезоне лучше отдавать предпочтение гольфам пастельных тонов. Их хорошо надевать под клетчатую рубашку, платье и, конечно, брючный костюм.

В моде пастельных оттенков гольфы и пиджаки оверсайз

— Какие фасоны костюмов будут в тренде?

— Вообще, костюм — универсальная вещь, которая не сдает своих позиций вот уже несколько сезонов подряд. Причем есть варианты зимних и летних костюмов. Летом, вместо брюк, стоит присмотреть себе бермуды. Что касается фасона брюк, то сейчас самые актуальные — широкие с высокой талией. По-прежнему в моде пиджаки оверсайз. Теперь в них сделан еще больший акцент на плечи — словно вы сняли его с вашего парня. Кстати, предлагаю покопаться и в шкафу родителей — наверняка там тоже висит мужской твидовый пиджак. Смело его доставайте и примеряйте!

Кретка и в этом сезоне не сдает своих позиций

— Какая расцветка самая модная в этом сезоне?

— Не сдает своих позиций клетка. Такая рубашка — базовая вещь в любом гардеробе. Недавно был назван главный цвет 2020-го года — глубокий синий. Он будет «править бал» весь год, но это совершенно не значит, что другие цвета не актуальны. В моде оттенки зеленого и желтого. Серебристые и ослепительно белый. Кстати, одна из вещей, которая непременно должна появиться в гардеробе нынешней зимой — белые сапоги.

Белые сапоги и ботинки - на пике популярности нынешней зимой

— Но это совершенно не практично!

— Мода не разбирается в том, что практично, а что — нет. Она лишь диктует правила, а вы сами в праве принимать решение следовать им или нет. Осенью все носили белые кроссовки, а теперь — белые полусапожки. Кстати, для тех, кто хочет быть на пике моды, стоит присмотреть модель с квадратным носком. Ничего удивительного в этом нет — в моде тенденции девяностых годов.

— Какие вещи, актуальные в прошлом году, перешли в новый сезон?

— Однозначно все еще актуальны изделия из кожи. Как искусственной, так и натуральной. В кожу можно сейчас одеваться с головы до ног, начиная с брюк и заканчивая курткой. Самые смелые модницы могут позволить себе носить и кожаные комбинезоны.

— Свитера остаются в тренде?

— Конечно! Это самая модная вещь зимнего сезона. В моде свитера пастельных тонов с геометрическим рисунком. Потеряли свою актуальность кардиганы и модели на пуговицах. В тренде объемные свитера крупной вязки. Их можно заправлять в брюки с высокой талией или подпоясывать тонким ремешком — оба варианта будут смотреться очень модно.

При выборе верхней одежды и головных уборов дизайнеры советуют модницам отойти от традиционного черного цвета и обратить внимание на яркие тона

— Какая верхняя одежда сейчас на пике популярности?

— Пуховики доказали, что они могут быть актуальны всегда! Правда, их модели меняются от сезона к сезону. Короткие «дутые» куртки отошли в прошлое. Их место заняли комфортные пуховики ниже линии бедра или прикрывающие колено. Что касается расцветки, то лучше отойти от традиционного черного цвета и обратить внимание на яркие тона, серебряные или белые. Яркими стали и изделия из искусственного меха. Кстати, этой зимой в таких шубах могут ходить не только женщины, но и представители сильного пола. Актуальны и зимние пальто — для тепла в их составе непременно должна быть половина шерсти. Допускается и вариант, когда под пальто поддевается тонкая пуховая куртка.

В тренде - яркие шубки из искусственного меха

— Какие тренды в аксессуарах?

— Зимой не особенно пощеголяешь в разнообразных аксессуарах. Дизайнеры изощряются в новых моделях шапок и перчаток. Самая модная вещь зимнего сезона — панама. Но если летом она была из хлопчатобумажных тканей, то зимой этот фасон прекрасно смотрится в искусственном меху.

Самая модная вещь зимнего сезона – теплая панама из меха

Важно помнить, что сейчас не стоит подбирать одинаковый цвет шапки и шарфа — это считается дурным тоном. Достаточно того, что ваш головной убор будет в одной цветовой гамме с другими аксессуарами. И, конечно, канули в Лету громоздкие «снуды» — шарфы, связанные по кругу, уступив место объемным платкам, красиво завязанным поверх пальто или куртки.

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