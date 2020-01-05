Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили воскресную церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины близ дворца Сандрингем в Норфолке, где королева Елизаветы и члены ее семьи проводят праздничные дни.

Ее Величество в фиолетовом наряде прибыла в церковь на машине.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые проживают в своем собственном поместье Анмер-Холл, находящемся в непосредственной близости от Сандрингема, пришли в церковь пешком — вместе с родителями Кейт. Кэрол и Майклом Миддлтонами только что вернулись из своего отпуска, который провели на острове Сен-Бартелеми в Карибском море — вместе с семьей своей младшей дочери Пиппы и сыном Джеймсом, которого сопровождала невеста Ализе Тевене.

Герцогиня Кембриджская выглядела очень стильно в коричневом пальто, высоких сапогах и в шляпе.

Вечером Кембриджи отправятся в Лондон. У их старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты заканчиваются каникулы — уже 6 января они снова отправляются в школу.

Как пишет Daily Mail, вместе с Миддлтонами в церковь прибыли также маркиз Чамли Дэвидом Роксэведжем и его жена Роуз Ханбери. Маркиз и маркиза были близкими друзьями герцога и герцогини Кембриджских. Однако в прошлом году пошли слухи о том, что у принца Уильяма был роман с Роуз, когда Кейт была беременна третьим ребенком. Уильям убедил жену, что ничего предосудительного не было. Однако Кейт потребовала от мужа, чтобы Роуз была выведена из внутреннего круга их близких друзей. После этого светское общество отказывалось принимать оказавшуюся в изоляции Ханбери, поскольку его члены оказались перед необходимостью делать выбор — общаться с маркизой Чамли или же с супругой будущего короля Великобритании. Сообщалось, что впавшая в опалу Роуз тяжело переживала эту ситуацию. А ее отношения с супругом испортились.

Роуз Ханбери

Роуз Ханбери слева, Кэрол и Майкл Миддлтоны - справа

Похоже, что Кейт все же сменила гнев на милость и снова допустила Ханбери в число приближенных — ведь в церкви были лишь родственники королевы и избранные друзья. Предыдущий раз Кейт и Роуз вместе посетили лишь одно мероприятие — банкет в честь президента США Дональда Трампа, который давали в Букингемском дворце в июне прошлого года. Маркиз является лордом великим камергером и играет большую церемониальную роль при дворе. Поэтому обойти супругов Чамли приглашением было никак нельзя — хотя Кейт и Роуз тогда не общались и сидели за столом далеко друг от друга.

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