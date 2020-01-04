«Милок, плати или тебя уволят»: в Николаеве пенсионерка «сбила» с полицейского 7 тысяч гривен

Происшествия

Эта история началась еще летом 2016 года, в период активного реформирования и переаттестации украинской полиции. Утром на николаевском Центральном рынке в служебный кабинет полицейского вошла пожилая дама и потребовала принять ее: мол, есть дело. Оставшись с правоохранителем тет, а тет, женщина заявила, что желает получить от него… 3200 гривен в обмен на то, что не будет больше писать на него жалобы в вышестоящие инстанции. С тем и ушла. Эту пенсионерку в полиции знали как автора многочисленных жалоб на стражей порядка. Однако такой поворот событий был весьма неожиданным. А спустя два дня она снова появилась в кабинете того же полицейского и потребовала уже 7 тысяч гривен… Читайте также: «Посадить меня хотела? Теперь плати»: рецидивист полгода терроризировал девушку-следователя

По информации николаевского журналиста Владимира Зацеркляного, на этот раз офицер записал их разговор с помощью мобильного телефона: «Ну что, милок, будем дружить? Но учти, мне нужен конкретный результат, а не пустые разговоры. Ты ведь знаешь, что ныне идет переаттестация. А мне нужны деньги. Ну и когда подойдет какой-нибудь праздник, не жадничай и передай пакет с едой. А сам работай и дальше, хоть сто лет. За это я буду тебе писать на службу благодарности. Ну, в общем, договоримся так: я пришла, взяла деньги или пакет с харчами. И пошла писать благодарность. Тебе хорошо и мне тоже…».

Поразмыслив над ситуацией, полицейский заверил скандалистку, что выполнит ее требования позже, а сам написал заявление о вымогательстве со стороны упомянутой гражданки.

Как следует из материалов уголовного дела, деньги офицер передавал почему-то в два транша — 2000, а затем 5000 гривен. Во время второго эпизода гражданку задержали и открыли в ее отношении уголовное производство.

Позже выяснилось, что на ее счету более сотни жалоб на николаевских полицейских, адресованных множеству инстанций вплоть до Администрации Президента. Были и аналогичные попытки шантажа, однако в тех случаях копы денег не давали.

На суде гражданка признала вину и заявила, что пойти на столь неординарный шаг ее заставила нужда — нищенская пенсия и необходимость в дорогостоящих лекарствах. А сумма 7 тысяч гривен ею была определена на основании сообщений по телевизору о наборе полицейских. В них говорилось, что зарплата новых стражей порядка будет — от 7 тысяч гривен.

Расследование дела и судебное разбирательство длилось более трех лет. На днях в Заводском райсуде Николаева оглашен приговор, по которому пенсионерке определили наказание в 1 год лишения свободы. Однако на основании закона об амнистии 2016 года женщина была освобождена от пребывания в колонии и теперь ею будут заниматься органы пробации.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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