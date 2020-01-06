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В Харькове аферист на глазах у баристы вынес из кофейни почти три тысячи гривен (фото)
В понедельник, 6 января, в центре Харькова в кофейне Sweeter на улице Пушкинской, 60 мужчина украл деньги из кассы. Об этом говорится на странице «Харьков 1654» в Facebook. Там же опубликованы фото мошенника.
«Эта особь сегодня забила баки баристе кофейни на Пушкинской и забрала из кассы 2600 гривен. Очень хочется плотно пообщаться с этим гражданином. За инфу о его личности и месте жительства — вознаграждение. Да, и будьте осторожны», — подпись под фото.
Пользователи пишут, что в этой кофейне кражи происходят часто.
Ранее «ФАКТЫ» писали о краже в Днепре, где воровка вытащила телефон у девочки, рассматривающей товар. Похожая история произошла под Одессой — там воровка украла мобильный телефон у четырехлетнего ребенка с ДЦП.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.