Происшествия

В Харькове аферист на глазах у баристы вынес из кофейни почти три тысячи гривен (фото)

В понедельник, 6 января, в центре Харькова в кофейне Sweeter на улице Пушкинской, 60 мужчина украл деньги из кассы. Об этом говорится на странице «Харьков 1654» в Facebook. Там же опубликованы фото мошенника.



«Эта особь сегодня забила баки баристе кофейни на Пушкинской и забрала из кассы 2600 гривен. Очень хочется плотно пообщаться с этим гражданином. За инфу о его личности и месте жительства — вознаграждение. Да, и будьте осторожны», — подпись под фото.

Пользователи пишут, что в этой кофейне кражи происходят часто.

Ранее «ФАКТЫ» писали о краже в Днепре, где воровка вытащила телефон у девочки, рассматривающей товар. Похожая история произошла под Одессой — там воровка украла мобильный телефон у четырехлетнего ребенка с ДЦП.

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