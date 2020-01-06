23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове аферист на глазах у баристы вынес из кофейни почти три тысячи гривен (фото)

21:27 6 января 2020 45
мужчина в кофейне
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 6 января, в центре Харькова в кофейне Sweeter на улице Пушкинской, 60 мужчина украл деньги из кассы. Об этом говорится на странице «Харьков 1654» в Facebook. Там же опубликованы фото мошенника.

«Эта особь сегодня забила баки баристе кофейни на Пушкинской и забрала из кассы 2600 гривен. Очень хочется плотно пообщаться с этим гражданином. За инфу о его личности и месте жительства — вознаграждение. Да, и будьте осторожны», — подпись под фото.

Пользователи пишут, что в этой кофейне кражи происходят часто.

Ранее «ФАКТЫ» писали о краже в Днепре, где воровка вытащила телефон у девочки, рассматривающей товар. Похожая история произошла под Одессой — там воровка украла мобильный телефон у четырехлетнего ребенка с ДЦП.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер