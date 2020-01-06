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Пожары в Австралии: летчики показали видео работы в огненном небе

22:51 6 января 2020 56
пожары
Инф. «ФАКТОВ»

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. Все юго-восточное побережье страны длительное время пребывает в плотном дыму. Немного улучшили ситуацию выпавшие дожди, но через несколько дней снова ожидается сильная жара и возможны еще более масштабные пожары.

Австралийские летчики показали, как они работают в условиях сильного огня.

Одна часть видео была снята в кабине транспортного самолета C-27J Spartan, приземлившегося в штате Виктория только после нескольких заходов. На кадрах видно, что за бортом сплошь багровое небо, через которое ничего не просматривается.

Вторую часть сняли из другого транспортника C-130J Hercules. Самолет должен был перебросить в Новый Южный Уэльс дополнительные силы пожарных, однако летчики не смогли приземлиться в изначально запланированном месте и ушли на запасной аэродром.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. По последним данным, погибли 19 человек и очень много животных. Масштабы пожаров настолько велики, что их и дымовой шлейф видно даже на фотографиях со спутника.

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