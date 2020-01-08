23.51 / 23.97 26.05 / 26.72
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После катастрофы Boeing МАУ в Украине проверят все гражданские самолеты

11:02 8 января 2020 338
Самолет МАУ
Инф. «ФАКТОВ»

После трагедии в Тегеране, где разбился авиалайнер «Международных линий Украины», будет проведена проверка летной годности всего украинского гражданского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Офису генерального прокурора открыть уголовное производство по катастрофе Boeing-737. «Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основной версией трагедии в Тегеране названа техническая неисправность — авария двигателя.

Тем временем в авиакомпании МАУ провели срочный брифинг и заявили, что пассажирский самолет был технически исправен.

Все новости об авиакатастрофе в Иране читайте в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)» на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

боинг

Названа основная версия катастрофы самолета МАУ в Иране (фото, видео)

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране: появилось видео первых минут после крушения украинского Boeing

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

самолет

Катастрофа самолета МАУ в Иране: появились уточненные данные о жертвах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер