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После катастрофы Boeing МАУ в Украине проверят все гражданские самолеты
После трагедии в Тегеране, где разбился авиалайнер «Международных линий Украины», будет проведена проверка летной годности всего украинского гражданского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Офису генерального прокурора открыть уголовное производство по катастрофе Boeing-737. «Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — заявил Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основной версией трагедии в Тегеране названа техническая неисправность — авария двигателя.
Тем временем в авиакомпании МАУ провели срочный брифинг и заявили, что пассажирский самолет был технически исправен.
Все новости об авиакатастрофе в Иране читайте в обновляемом материале «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)» на сайте «ФАКТОВ».
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