Украина

Небо над Ираном не было закрыто до и после крушения украинского самолета

Перед авиакатастрофой в Тегеране, где разбился самолет «Международных авиалиний Украины», и после нее в иранском аэропорту садились и взлетали самолеты международных компаний — небо не было закрыто. В то же время Украина с 9 декабря прекращает полеты украинской авиации в иранском воздушном пространстве до окончательного выяснения причин катастрофы.

Как сообщает «Европейская правда», в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Ранее, в В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, а в 4:23 (с 40-минутной задержкой) — рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании. Также сообщается, что борт МАУ вылетел со значительной задержкой — вместо 5:15 лайнер взлетел в 6:12 утра.

Издание подчеркивает, что именно во время задержки и произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которую использует США. Гражданские авиакомпании не были об этом уведомлены.

Также по данным издания, лишь днем 8 января, уже после авиакатастрофы, Lufthansa сообщила об отмене рейса Франкфурт-Тегеран. Рейс Вена-Тегеран готовится к отправке — вылет задержан на 6 часов, но не отменен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране заявили, что не отдадут найденные «черные ящики» с самолета МАУ производителю — американской корпорации The Boeing Company. Кому их передадут для выяснения обстоятельств трагедии, пока что не известно.

Все новости о крушение самолета МАУ в Иране читайте в постоянно обновляемом материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото иранского Красного Креста.

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