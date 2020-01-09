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Украина

Мокрый снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:23 9 января 2020 62
зима
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, большая часть Украины в конце этой недели будет накрыта осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В четверг, 9 января, в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме южных и центральних областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м / с. Температура ночью 2−7 градусов мороза, в Карпатах 10−15 мороза. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу, 10 января, на западе Украины температура будет, в основном, плюсовая, пройдут дожди, временами с мокрым снегом. В центре, на юге и востоке столбики термометра покажут от 0 до минус 2 градусов. Осадки будут в виде снега. Ночью сохранятся небольшие морозы.

По прогнозам синоптиков, ночные морозы задержатся приблизительно до 10 января, а затем можно снова ожидать оттепели.

Напомним, настоящая зимняя погода установилась на высокогорье Карпат — на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -16 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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