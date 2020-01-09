- 09:13 Ядерная война неизбежна: в России озвучили тревожный прогноз
- 09:10 Грипп наступает: названы области Украины, в которых растет число заболевших
- 08:46 «Барселона» – «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании
- 08:45 Канада выдвинула требование по поводу расследования катастрофы украинского самолета в Иране
- 08:32 Джастин Трюдо изменился до неузнаваемости: сеть шокировали фото
- 08:25 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 08:21 В Кривом Роге авто влетело в толпу людей на пешеходном переходе: есть погибшие
- 08:05 Из Омана Зеленский вернулся на чартерном самолете: журналисты указали на интересный момент
- 08:02 «Ты родился в Донецке, а выступаешь против «ДНР»? — заявил судья и отправил меня в психушку»
- 08:00 «Мальвины» и чокеры: тренды 90-х на пике моды в 2020 году
- 07:43 Зеленский выступил со срочным обращением в связи с крушением самолета МАУ в Иране
- 07:40 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
Грипп наступает: названы области Украины, в которых растет число заболевших
В Украине начинается эпидемия гриппа, которую эксперты прогнозировали в декабре.
В Киевской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях интенсивность заболеваемости достаточно высокая. Но целом, эпидемический порог пока не превышен.
Сейчас в Украине зафиксировали четыре вида вируса гриппа:
Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 2 120 1 S (H1N1)pdm09;
Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);
Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);
Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).
В зоне риска, как обычно, находятся пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.
«…Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Грипп — непредсказуем, потому что все развивается очень быстро; потому что нет должной настороженности в начале сезона; потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда — непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния», — цитирует «Сегодня» инфекциониста Ольгу Голубовскую.
Самая надежная защита от гриппа — вакцинация, предупреждают специалисты.
Симптомы гриппа:
Резкое повышение температуры до 38,5 градуса и выше.
Сильная головная боль.
Ломота в суставах, боли в мышцах.
Невероятная слабость, человек с трудом держится на ногах, хочется прилечь.
Насморк и кашель присоединяются лишь на второй-третий день.
Напомним, в этом году в Украине зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа. Вирус гриппа А (H1) pdm09 был подтвержден у 55-летней женщины, скончавшейся 3 января. А перед Новым годом, 31 декабря, от гриппа скончался мужчина, заболевший 20 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..