Грипп наступает: названы области Украины, в которых растет число заболевших

Украина

В Украине начинается эпидемия гриппа, которую эксперты прогнозировали в декабре.

В Киевской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях интенсивность заболеваемости достаточно высокая. Но целом, эпидемический порог пока не превышен.

Сейчас в Украине зафиксировали четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 2 120 1 S (H1N1)pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска, как обычно, находятся пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

«…Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Грипп — непредсказуем, потому что все развивается очень быстро; потому что нет должной настороженности в начале сезона; потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда — непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния», — цитирует «Сегодня» инфекциониста Ольгу Голубовскую.

Самая надежная защита от гриппа — вакцинация, предупреждают специалисты.

Симптомы гриппа:

Резкое повышение температуры до 38,5 градуса и выше.

Сильная головная боль.

Ломота в суставах, боли в мышцах.

Невероятная слабость, человек с трудом держится на ногах, хочется прилечь.

Насморк и кашель присоединяются лишь на второй-третий день.



Напомним, в этом году в Украине зафиксирована первая смерть от осложнений гриппа. Вирус гриппа А (H1) pdm09 был подтвержден у 55-летней женщины, скончавшейся 3 января. А перед Новым годом, 31 декабря, от гриппа скончался мужчина, заболевший 20 декабря.

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