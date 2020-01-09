Пенсии и зарплаты не повысят: главарь "ДНР" снова обманул жителей Донбасса

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил о повышении зарплат и пенсий в недореспублике к 1 января… 2022 года до уровня Ростовской области РФ. Хотя до Нового года в местных пабликах писали, что с 1 января этого года «власть» обещает существенное повышение пенсий и зарплат (особенно почему-то педагогам), на что люди очень надеялись. В очередной раз их цинично «кинули».

На официальном сайте Пушилина сообщается, что он дал поручение «правительству» (причем с формулировкой «в условиях стабильного роста экономических показателей», что является чудовищной ложью) «начать подготовительные процессы». Бывший МММ-щик пообещал, что повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. Мол, в каждый из этапов пенсии будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы — на 28%, а «государственных служащих» — на 18%.

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Сказать, что народ в шоке, — не сказать ничего. Мем Медведева «денег нет, но вы держитесь» цитируют в соцсетях чаще всего. Но большинство комментариев привести невозможно — одни непечатные выражения.

Главарь «ЛНР» Пасечник выступил с аналогичным заявлением.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть выложили видео с наемниками Путина из Республики Саха (Якутии), которые воюют в рядах боевиков на Донбассе.

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