Почти половина украинцев одобряет действия Трампа: неожиданные результаты соцопроса

Украина

Действия президента США Дональда Трампа, которые он проводит за пределами своей страны, не поддерживают во многих странах мира. Так, согласно данным опроса исследовательского центра Pew, 64% опрошенных за пределами США заявили, что не уверены, что внешняя политика Трампа правильная. 29% поддержали лидера США.

Как показали результаты исследования, в Украине 73% поддерживают внешнюю политику, проводимую Трампом. Доверяют американскому президенту 46% процентов опрошенных. В России таких 29% и 20% соответственно.

Как передает «Радио Свобода», о лидере США наиболее положительные отзывы среди 79% поляков, 70% литовцев и 66% венгров.

Самый низкий рейтинг США среди европейских стран, в Нидерландах (46%), Швеции (45%) и Германии (39%).

Доверяют Трампу только 13% опрошенных в Германии, 18% в Швеции, 20% во Франции, 21% в Испании, 25% в Нидерландах и Греции и 32% в Великобритании.

Опрос был направлен на изучение общественного мнения в 33 странах и проводился среди 37 тысяч человек в период с мая по октябрь 2019 года.

Напомним, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был ликвидирован иранский командир Касем Сулеймани — правая руку иранского лидера Али Хаменеи.

Еще до ракетной атаки 8 января президент США пригрозил Тегерану нанесением мощных ударов по 52 объектам, имеющим важное значение для Ирана. В их число входят и культурные объекты. При этом Трамп заявил о решимости использовать в случае необходимости новейшее американское оружие, на разработку которого, по его словам, США потратили 2 триллиона долларов. Иран в ответ заявил о готовности ударить по американским кораблям в регионе и Тель-Авиву.

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