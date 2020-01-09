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Украина

Почти половина украинцев одобряет действия Трампа: неожиданные результаты соцопроса

11:25 9 января 2020 140
Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Действия президента США Дональда Трампа, которые он проводит за пределами своей страны, не поддерживают во многих странах мира. Так, согласно данным опроса исследовательского центра Pew, 64% опрошенных за пределами США заявили, что не уверены, что внешняя политика Трампа правильная. 29% поддержали лидера США.

Как показали результаты исследования, в Украине 73% поддерживают внешнюю политику, проводимую Трампом. Доверяют американскому президенту 46% процентов опрошенных. В России таких 29% и 20% соответственно.

Как передает «Радио Свобода», о лидере США наиболее положительные отзывы среди 79% поляков, 70% литовцев и 66% венгров.

Самый низкий рейтинг США среди европейских стран, в Нидерландах (46%), Швеции (45%) и Германии (39%).

Доверяют Трампу только 13% опрошенных в Германии, 18% в Швеции, 20% во Франции, 21% в Испании, 25% в Нидерландах и Греции и 32% в Великобритании.

Опрос был направлен на изучение общественного мнения в 33 странах и проводился среди 37 тысяч человек в период с мая по октябрь 2019 года.

Напомним, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был ликвидирован иранский командир Касем Сулеймани — правая руку иранского лидера Али Хаменеи.

Еще до ракетной атаки 8 января президент США пригрозил Тегерану нанесением мощных ударов по 52 объектам, имеющим важное значение для Ирана. В их число входят и культурные объекты. При этом Трамп заявил о решимости использовать в случае необходимости новейшее американское оружие, на разработку которого, по его словам, США потратили 2 триллиона долларов. Иран в ответ заявил о готовности ударить по американским кораблям в регионе и Тель-Авиву.

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