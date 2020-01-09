- 13:53 Подрывнику общежития в Одессе избрали меру пресечения
- 13:43 Освобожденным из плена украинцам помогут найти работу и жилье
- 13:39 Кот оставил без света несколько сел в Крыму
- 13:37 На улицах Киева заметили лося
- 13:31 «Отставка» Меган Маркл и принца Гарри: что пишет британская пресса и как отреагировали в мире
- 13:31 Деву ждут новые дела, а Тельца — свидание: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
- 13:21 В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год
- 13:18 "Это счастье": Ольга Сумская прокомментировала беременность старшей дочери
- 13:15 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 13:11 СМИ назвали меморандум табачных компаний с правительством частью плана по сохранению монополии
- 13:03 В Донецке оккупанты забирают машины на украинских номерах
- 12:55 В жутком «пьяном» ДТП под Ровно погиб велосипедист
"Это счастье": Ольга Сумская прокомментировала беременность старшей дочери
Известная актриса Ольга Сумская, которая скоро снова станет бабушкой, подтвердила беременность старшей дочери и впервые прокомментировала будущее прибавление в семье. В программе ««Ранок з Україною» Ольга рассказала, какие советы дает 29-летней Антонине и прокомментировала пол малыша.
«Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька? Ждем!» — заинтриговала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».
Сейчас Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком отдыхают в Карпатах. Она ежедневно созванивается с дочерью, которая живет в Москве, поддерживает ее и делится своим опытом.
«Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю — Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!» — сказала актриса.
Напомним, Антонина рассекретила беременность, показав внушительный животик в Instagram. С мужем, российским актером Владимиром Яглычем они ожидают второго ребенка. Два года назад Тоня родила дочку Еву.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа в 38 лет впервые стала мамой 27 декабря 2019 года. Первый день нового года она вместе с новорожденной дочерью Златой встретила дома.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!