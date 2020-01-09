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Шоу-бизнес

"Это счастье": Ольга Сумская прокомментировала беременность старшей дочери

13:18 9 января 2020 366
Ольга Сумская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная актриса Ольга Сумская, которая скоро снова станет бабушкой, подтвердила беременность старшей дочери и впервые прокомментировала будущее прибавление в семье. В программе ««Ранок з Україною» Ольга рассказала, какие советы дает 29-летней Антонине и прокомментировала пол малыша.

«Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька? Ждем!» — заинтриговала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Сейчас Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком отдыхают в Карпатах. Она ежедневно созванивается с дочерью, которая живет в Москве, поддерживает ее и делится своим опытом.

«Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю — Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!» — сказала актриса.

Напомним, Антонина рассекретила беременность, показав внушительный животик в Instagram. С мужем, российским актером Владимиром Яглычем они ожидают второго ребенка. Два года назад Тоня родила дочку Еву.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа в 38 лет впервые стала мамой 27 декабря 2019 года. Первый день нового года она вместе с новорожденной дочерью Златой встретила дома.

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