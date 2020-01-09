- 13:53 Подрывнику общежития в Одессе избрали меру пресечения
- 13:43 Освобожденным из плена украинцам помогут найти работу и жилье
- 13:39 Кот оставил без света несколько сел в Крыму
- 13:37 На улицах Киева заметили лося
- 13:31 «Отставка» Меган Маркл и принца Гарри: что пишет британская пресса и как отреагировали в мире
- 13:31 Деву ждут новые дела, а Тельца — свидание: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
- 13:21 В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год
- 13:18 "Это счастье": Ольга Сумская прокомментировала беременность старшей дочери
- 13:15 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 13:11 СМИ назвали меморандум табачных компаний с правительством частью плана по сохранению монополии
- 13:03 В Донецке оккупанты забирают машины на украинских номерах
- 12:55 В жутком «пьяном» ДТП под Ровно погиб велосипедист
В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год
В деревне Черессы Миорского района Витебской области (Беларусь) произошло убийство во время празднования Нового года Напомним, суд приговорил к пожизненному заключению жительницу Львовской области, совершившую тройное убийство во время пьяного застолья.
В Беларуси во время застолья хозяин дома ударил поленом по голове своего гостя. Дальше, не обращая внимание на состояние собутыльника, 53-летний хозяин дома продолжил празднование.
Детали преступления раскрылись после того, как 8 января в милиции жена убитого заявила, что ее муж уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома.
Как выяснилось, последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России. Там его и нашли. Труп 51-летнего мужчины находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.
Хозяин дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за надетого на голову убитого капюшона сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать, пишет TUT.BY.
Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке, но это не мешало продолжать застолье.
В отношении 53-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело.
Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве двух девушек в Киеве. Подозреваемые в этом страшном преступлении арестованы. Их задержали на вокзале в Одессе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!