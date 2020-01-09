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Мир

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

13:21 9 января 2020 559
дом
Инф. «ФАКТОВ»

В деревне Черессы Миорского района Витебской области (Беларусь) произошло убийство во время празднования Нового года Напомним, суд приговорил к пожизненному заключению жительницу Львовской области, совершившую тройное убийство во время пьяного застолья.

В Беларуси во время застолья хозяин дома ударил поленом по голове своего гостя. Дальше, не обращая внимание на состояние собутыльника, 53-летний хозяин дома продолжил празднование.

Детали преступления раскрылись после того, как 8 января в милиции жена убитого заявила, что ее муж уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома.

Как выяснилось, последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России. Там его и нашли. Труп 51-летнего мужчины находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.

Хозяин дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за надетого на голову убитого капюшона сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать, пишет TUT.BY.

Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке, но это не мешало продолжать застолье.

В отношении 53-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве двух девушек в Киеве. Подозреваемые в этом страшном преступлении арестованы. Их задержали на вокзале в Одессе.

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