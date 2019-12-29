23.95 / 24.72 26.56 / 27.58
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обмен пленными на КПВВ "Майорское" завершился: первые итоги (фото)

15:27 29 декабря 2019 534
Обмен пленными
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области на КПВВ «Майорское» завершился обмен пленными между Украиной и представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». В результате обмена в Украину вернуться около 80 бывших пленных. Некоторые из возвращенных в Украину узников находились в застенках боевиков со времен обороны Донецкого аэропорта и боев по обороне Дебальцево в начале 2015 года.

По данным СМИ, Украина передала террористам около 140 заключенных. В сети уже обнародовали первую часть списка освобожденных украинцев. Ее можно посмотреть по ссылке.

Один из освобожденных, Александр Данильченко уже дал первые комментарии СМИ. Он находился в плену боевиков с февраля 2017 года.

Как писали «ФАКТЫ», во время обмена вблизи пункта пропуска «Майорское» в Донецкой области автобус террористов «ЛНР» врезался в припаркованный микроавтобус. Инцидент попал в прямую трансляцию Офиса Президента Украины.

Также во время обмена около 20 человек, которых просили выдать террористы, отказались к ним идти и остались на подконтрольной территории Украины.

Фото: Офис президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

сцена шоу

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер