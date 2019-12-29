Обмен пленными на КПВВ "Майорское" завершился: первые итоги (фото)

Украина

В Донецкой области на КПВВ «Майорское» завершился обмен пленными между Украиной и представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». В результате обмена в Украину вернуться около 80 бывших пленных. Некоторые из возвращенных в Украину узников находились в застенках боевиков со времен обороны Донецкого аэропорта и боев по обороне Дебальцево в начале 2015 года.

По данным СМИ, Украина передала террористам около 140 заключенных. В сети уже обнародовали первую часть списка освобожденных украинцев. Ее можно посмотреть по ссылке.

Один из освобожденных, Александр Данильченко уже дал первые комментарии СМИ. Он находился в плену боевиков с февраля 2017 года.

Как писали «ФАКТЫ», во время обмена вблизи пункта пропуска «Майорское» в Донецкой области автобус террористов «ЛНР» врезался в припаркованный микроавтобус. Инцидент попал в прямую трансляцию Офиса Президента Украины.

Также во время обмена около 20 человек, которых просили выдать террористы, отказались к ним идти и остались на подконтрольной территории Украины.

Фото: Офис президента Украины

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