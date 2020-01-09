Общество и люди

Не рассчитала «дозу»: мелитопольская больница попала в скандал из-за пьяной медсестры (видео)

В Мелитополе в первой городской больнице зафиксировали на видео медсестру, которая с трудом передвигалась. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Никополе на станцию скорой помощи напали пьяные дебоширы.

Как сообщает РИА-Мелитополь, посетитель, который проводил видеосъемку, предположил, что медработник перебрала с употреблением спиртных напитков.

Мужчина искал рентгенкабинет и обратился за помощью к медсестре, которая стояла в бытовой комнате. Речь женщины была невнятной, она с трудом передвигалась, но смогла подсказать, где находится рентгенкабинет.

Мужчина выложил видео в соцсети. После этого в больнице разразился скандал. По информации издания, сотрудница городской больницы уже уволилась.

Ранее сообщалось, что в больнице под Ровно пьяный лаборант решил сделать рентген ноги мальчику с диагнозом «черепно-мозговая травма».

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