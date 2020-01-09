Жесткие условия Версальского договора стали одной из причин роста популярности Гитлера в Германии

История современности

Ровно 100 лет назад на первом заседании Лиги Наций был ратифицирован договор, окончивший Первую мировую войну

9 января 1995 г. Космонавт Валерий Поляков установил рекорд продолжительности пребывания в космосе, проведя 439 дней на борту орбитальной космической станции «Мир».

11 января 1960 г. В СССР принято постановление о создании Центра подготовки космонавтов.

12 января 1990 г. Румыния первой из бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

13 января 1610 г. Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, дав ему название Каллисто.

15 января 1850 г. Родилась Софья Ковалевская — первая в мире женщина — профессор математики.

10 января 1920 года в Женеве (Швейцария) состоялось первое заседание Лиги Наций, на котором был утвержден и вступил в силу пакт Лиги Наций, включенный в состав Версальского договора. Таким образом, Версальский договор — важнейший из серии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну, получил международную ратификацию. Лига Наций стала первой политической международной организацией, включавшей в себя разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете.

Германия подписала Версальский договор на условиях победителей — стран Антанты. Союзники Германии испытали политические потрясения, многие государства распались, к ним предъявлялись, в основном, территориальные претензии. Вся тяжесть репараций и ограничений легла на Германию. На нее также была возложена вся моральная ответственность за развязывание войны.

После создания Лиги Наций и ратификации Версальского договора политикам, участвовавшим в его подписании, казалось, что они сделали все для обеспечения мира на планете. И только французский маршал Фердинанд Фош, главнокомандующий союзными войсками, сказал тогда: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Правда, был еще один человек, предвидевший последствия Версаля. Ленин, читая условия договора в газетах, сказал в те дни: «Весь этот международный строй, порядок, который держится Версальским миром, держится на вулкане». Версальским договором очень недовольны были в России, где шла гражданская война. Белые не сумели доказать Антанте свое право представлять Россию как одну из стран — победительниц в Первой мировой войне, а красные отрицали международное право вообще. В результате интересы России в договоре не были учтены совсем.

Практически сразу после подписания Версальского договора в Германии началась кампания за отмену его условий, в особенности — пункта об ответственности за развязывание войны. Внешняя политика строилась исключительно вокруг итогов этого договора. Министерство иностранных дел Германии создало специальную секцию по вопросу об ответственности за развязывание войны, которая финансировала критические исследования по данной проблеме. А в пивных ресторанах Баварии прошедший войну Адольф Гитлер собирал толпы своими громкими и язвительными заявлениями о «постыдном мире». Советская пропаганда также использовала «неслыханный, грабительский мир» (так называл его Ленин) для дискредитации как Лиги Наций, так и капиталистической системы в целом.

Одновременно общественное мнение в Британии и США с каждым годом все больше склонялось к представлению, что мирные соглашения, заключенные с Германией, были несправедливыми. Многочисленные мемуары и художественные произведения, вышедшие в течение десятилетия после окончания Первой мировой войны (например, роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»), показывали широкой аудитории ужасы траншейной войны, которые испытали на себе солдаты с обеих сторон конфликта. Публикация конфиденциальных документов из довоенных архивов, произошедшая в тот же период, подорвала версию о том, что ответственность за войну несет исключительно Германия. Появились исторические труды, в которых вину перекладывали и на другие страны.

Германия, по условиям Версальского договора, лишилась большого количества своих территорий, в том числе колоний. Колонии Германской империи, особенно азиатские, были поделены настолько некомпетентно, что это привело к большому обострению в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитию японского милитаризма. Для преодоления этих противоречий в 1921—1922 годах была проведена еще одна конференция — Вашингтонская. Однако новая система — Версальско-Вашингтонская — так и не смогла обезопасить мир, скорее, привела к еще большему напряжению между бывшими противниками.

Читайте также: Ровно 100 лет назад закончилась Первая мировая война

Националистическим партиям удалось убедить широкие слои немецкого населения в том, что все проблемы Германии — высокие цены, низкая заработная плата, безработица, налоги, инфляция (она была такой, что дети играли пачками денег) — имеют своим корнем «версальский диктат». Считается, что именно Версальский договор стал причиной роста популярности Гитлера в Германии, выдвинувшего громкие лозунги реванша, что в результате привело ко Второй мировой войне.

В феврале 1935 года правительство Гитлера сообщило Франции и Англии, что не будет соблюдать военные статьи мирного договора. При этом США поставляли Германии горючее, стратегические товары, химическое сырье. Одним из крупных монополистов, интересовавшихся сделками с Гитлером, был американский автомобильный магнат Форд. Немало нажились на продаже фашистам танков, авиамоторов, тяжелых орудий монополии Англии и Франции. Поддержка фашистского правительства Германии международными деловыми кругами способствовала тому, что гитлеровская внешняя политика становилась откровенно антиверсальской.

Лига Наций оказалась, к сожалению, неэффективным инструментом поддержания мира. Одной из причин было то, что организация не имела собственных независимых миротворческих вооруженных сил, а могла применить только экономические и политические рычаги воздействия на потенциального агрессора. Мир с постоянным ускорением начал скатываться к новой войне. В 1937 году началось полномасштабное вторжение японской армии в Китай. В 1938 году произошла германская аннексия (аншлюс) Австрии, а следом — расчленение и захват Чехословакии, нападение СССР на Финляндию.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как 100 лет назад страны Антанты признали за Польшей украинские Холмщину, Лемковщину и Подляшье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter