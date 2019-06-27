По Версальскому договору Германия должна была выплатить контрибуцию, равную 100 тысячам тонн золота

История современности

Ровно 100 лет назад был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну

27 июня 1834 г. В Киеве состоялось открытие университета, который носит сейчас имя Тараса Шевченко.

29 июня 1945 г. СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.

30 июня 1964 г. Получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1 июля 1569 г. В результате подписания Люблинской унии создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1 июля 2009 г. Американские войска были выведены из городов Ирака, передав контроль над ними иракским силам безопасности.

2 июля 1499 г. Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

3 июля 964 г. Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом.



28 июня 1919 года в Зеркальном зале Версальского дворца под Парижем в торжественной обстановке был подписан договор, официально завершивший Первую мировую войну. После длительных секретных совещаний в ходе Парижской мирной конференции условия договора были выработаны государствами Антанты, с одной стороны, и потерпевшей поражение Германией — с другой. Версальский договор состоял из 440 статей и одного протокола. Он делился на 15 частей, которые, в свою очередь, были разделены на отделы.

Основной тон на заседании в Версале задавали президент США Вудро Вильсон, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж и премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Между ними возникли коренные противоречия. Франция, серьезно пострадавшая от Германии и имеющая с ней непосредственную границу, была полна решимости наказать врага по максимуму. Клемансо мечтал не только о возвращении Эльзаса и Лотарингии, но и о присоединении к Франции всего левобережья Рейна. Великобритания и США слишком сильного ослабления Германии не хотели, так как это сделало бы Францию сильнейшей страной Европы.

Президент США Вудро Вильсон, один из инициаторов подписания Версальского договора, заявлял, что «данный документ станет гарантией мира во всем мире». Однако в Европе после Версаля начались серьезные проблемы

Версальский договор коренным образом перекроил карту Европы, Азии и Африки. На месте былых империй — Австро-Венгерской, Османской, а отчасти и Российской — возникло множество новых стран с границами, напоминающими современные. Германия также была «обрезана» победителями со всех сторон, лишилась своих заморских колоний, на размер ее армии были наложены сильные ограничения. Все это воспринималось многими немцами как национальное унижение. Согласно договору вооруженные силы Германии ограничивались 100-тысячной сухопутной армией, обязательная военная служба отменялась, основная часть военно-морского флота подлежала передаче победителям. Были также наложены жесткие ограничения на строительство новых боевых кораблей, запрещалось иметь многие современные виды вооружения — боевую авиацию, бронетехнику.

Контрибуция странам Антанты первоначально составила немыслимую сумму в 269 миллиардов золотых марок, что на то время было эквивалентно 100 тысячам тонн золота. Разоренная войной и ослабленная последовавшим всемирным кризисом Германия была не способна выплатить эти деньги, поэтому часть контрибуции взыскали натурой. Были арестованы германские заграничные активы в размере 7 миллиардов долларов, переоформлены на Великобританию, Францию и другие страны многие патенты. В течение десяти лет Германия обязалась поставить Франции до 140 миллионов тонн угля, Бельгии — 80 миллионов тонн, Италии — 77 миллионов тонн, передала союзным державам половину всего запаса знаменитых на весь мир анилиновых красителей и других ценных химических веществ.

Для выплаты денежной части репарации Германия передала Франции «русское золото», полученное от большевиков по условиям Брестского мира, но все-таки в дальнейшем была вынуждена прибегнуть к международным займам. Это привело к гиперинфляции. Растущие расходы на репарации, выплату пособий по безработице власть стала компенсировать с помощью печатного станка. Более 300 фабрик изготавливали бумагу для денег. День и ночь в 133 типографиях из-под 1783 прессов бесконечно текли триллионы денежных знаков, отпечатанные, как правило, только на одной стороне бумажного листа. Деньги развозили в огромных коробах по местам выплат.

Марка падала в цене едва ли не каждый час. Посетители ресторанов расплачивались за еду заранее, потому что к концу обеда его стоимость могла увеличиться в два-три раза. Отапливать помещение было дешевле банкнотами, чем углем. На предприятиях и в учреждениях заработную плату выдавали дважды в день, отпуская персонал на полчаса, чтобы он успел что-нибудь купить.

Многие историки считают, что такая ситуация способствовала приходу к власти в Германии нацистов. В 1930-х годах ограничения, наложенные на Германию, должным образом не контролировались, силовых рычагов принуждения ее к исполнению Версальского договора у западных государств уже не имелось. 16 марта 1935 года рейхсканцлер Гитлер подписал закон о введении всеобщей воинской повинности и образовании вермахта. В стране начала огромными темпами развиваться военная промышленность с прицелом на внешнюю экспансию. Согласно нацистской идеологии, немецкому народу, избавленному от внутренних противоречий, для нормальной жизни необходимы новые территории. Первые испытания прототипов баллистических ракет Германия провела вообще на законных основаниях, поскольку о ракетном оружии в Версальском договоре речь не шла. Никто тогда даже подумать не мог, что прогресс военной техники так шагнет вперед.

Получилось, что ровно через двадцать лет после окончания Первой мировой войны Германия развязала Вторую мировую войну. Но репарации, согласно Версальскому договору, Германия таки выплатила. 3 октября 2010 года был отправлен последний транш в 70 миллионов евро.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как 100 лет назад, в июне 1919 года, Украинская галицкая армия (УГА) провела против польских оккупантов одну из своих наиболее значительных операций.

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