100 лет назад Антанта признала за Польшей украинские Холмщину, Лемковщину и Подляшье

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 5—11...

5 декабря 1904 г. Во время русско-японской войны в Порт-Артуре был разгромлен российский флот.

6 декабря 1917 г. Парламент Финляндии принял решение о выходе из состава России и образовании независимого государства.

7 декабря 1678 г. Впервые европеец увидел Ниагарский водопад. Луи Хеннепин открыл систему водопадов в Северной Америке.

9 декабря 1824 г. Испанские колонизаторы потерпели поражение от армии Перу, что обеспечило этой стране независимость.

10 декабря 1999 г. Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее права на него имели Соединенные Штаты).

11 декабря 1894 г. В Париже открыта первая в мире автовыставка, в которой были представлены девять автомобильных компаний.

11 декабря 1914 г. По обвинению в связях с австрийским правительством был арестован украинский историк Михаил Грушевский.

Статья 87 Версальского мирного договора (важнейший из серии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну, подписан в Версале 28 июня 1919 года) предусматривала, что границы Польши должны быть определены главными союзными и объединившимися государствами. На совещании представителей стран Антанты в Лондоне в декабре 1919 года премьер-министр Англии Ллойд-Джордж и премьер-министр Франции Клемансо констатировали, что Колчак и Деникин разбиты Красной армией, и поэтому было решено укрепить Польшу, чтобы она играла роль надежного барьера против России. Утверждая, что они выступают против организации польского наступления на Россию, Антанта фактически высказалась за предоставление Польше материальных ресурсов. А несколькими месяцами ранее Польша обещала начать поход на Москву при условии их получения.

Было решено создать две специальные комиссии, которые занимались определением границ Польши. Одну из этих комиссий возглавил министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон. Это был опытный администратор и дипломат. В свое время он служил вице-королем Индии и определял индо-афганскую границу. В соответствии с выводами комиссии Керзона 8 декабря 1919 года Верховный совет Антанты принял Декларацию, в которой была зафиксирована временная граница Польши, проходившая с севера на юг таким образом, что практически все земли с преобладанием польского населения находились на западе, а литовцы, белорусы и украинцы оказались на востоке.

Лорд Керзон считался специалистом по определению границ

Решение Верховного совета Антанты не удовлетворяло Польшу, УНР, РСФСР и лидеров Белого движения. Польша настаивала на расширении своей территории далее на восток, УНР хотела объединить все украинские этнические земли в единое государство, предводители Белого движения видели будущее России только в пределах границ Российской империи.

После победы над войсками Деникина РСФСР начала подготовку к войне с Польшей, но польские войска пошли в наступление первыми. Пик успеха польской армии пришелся на весну 1920 года, когда она при поддержке двух дивизий украинской Директории двинулась на Киев и 7 мая выбила из него большевиков. Но уже 12 июня Красная армия вновь овладела Киевом и начала безостановочное движение на запад, преодолевая по 15 километров в сутки.

Четыре недели спустя Польша сообщила Антанте о своем согласии признать линию Керзона. Джордж Керзон направил в Москву ноту с требованием не переходить этнографический рубеж Польши, заключить перемирие с Польшей и правительством Врангеля в Крыму. В случае отказа Антанта угрожала войной.

Однако по приказу Ленина наступление было продолжено. А Ленин действовал, прислушавшись к совету Сталина, который был тогда членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта. В телеграмме Ленину он докладывал: «Польские армии совершенно разваливаются. Я думаю, что никогда не был империализм так слаб, как теперь, и никогда не были мы так сильны, как теперь, поэтому чем тверже будем вести себя, тем лучше будет и для России, и для международной революции». И Ленин решил, что польские трудящиеся при наступлении Красной армии восстанут против своих капиталистов и помещиков. Их пример подхватят немецкие товарищи, а вскоре и английские. Да и французы вспомнят славные дни Парижской коммуны. Так начнется мировая революция. Командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский сказал, выступая перед бойцами: «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству». Но идеи коммунизма не привлекли польских трудящихся.

Красную армию удалось остановить возле самой Варшавы. Контрнаступление польских войск было настолько мощным, что советское руководство вынуждено было согласиться на мирные переговоры. Пользуясь военным превосходством и желанием советской стороны любой ценой не допустить сохранения украинской государственности, польская сторона установила свою границу, которая проходила по линии фактического разграничения военных сил на момент начала переговоров. В результате граница после заключения мира оказалась далеко восточнее линии Керзона.

На проходившей 21 сентября 1920 года в Риге советско-польской мирной конференции поляками был предложен договор, который предусматривал вхождение в состав Польши Западной Украины (Холмщина, Лемковщина, Подляшье) и Западной Белоруссии. Военные действия, согласно договору, прекращались 18 октября 1920 года. 18 марта 1921-го был заключен мирный договор в Риге. 30 апреля 1921 года состоялся обмен ратификационными грамотами, и договор вступил в силу. Согласно Рижскому договору граница между СССР и Польшей прошла восточнее линии Керзона. Таким образом, итогом наступательной польской кампании 1920 года стали большие территориальные потери Советской России.

В результате германо-польской войны 1939 года Польша лишилась независимости, а в ходе похода Красной армии 1939 года западные территории Украины и Белоруссии были присоединены к СССР.

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