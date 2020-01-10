Дожди накроют всю страну: синоптики дали “мокрый” прогноз на конец недели

Украина

В ближайшие дни Украину накроют осадки — мокрый снег и дожди. Такой прогноз дают синоптики Украинского гидрометцентра.

В пятницу, 10 января, ночью в западных и восточных областях, а днем и на остальной территории Украины, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м / с.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем 0−5 градусов тепла, на западе и крайнем юге страны до 8 тепла.

В субботу, 11 января, дожди по всей стране (кроме Закарпатской области), а в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается дождь с мокрым снегом, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем столбики термометров на востоке опустятся до отметки плюс 1, а в Крыму поднимутся до 7 градусов.

В воскресенье, 12 января, дожди с мокрым снегом ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке — плюс 1, на юге — до 6 градусов тепла.

Отметим, как считают специалисты, в Украину до сих пор не пришла метеорологическая зима. Отставание составляет около двух месяцев.

Напомним, международные метеорологи назвали 2019 год самым жарким на планете с начала метеорологических наблюдений, а для Европы — наиболее жарким в истории. Только в Украине в 2019-м было установлено 36 температурных рекордов.

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