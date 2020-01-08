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2019 год признали самым жарким в истории метеонаблюдений в Европе
Минувший 2019 год оказался самым жарким годом на планете с начала метеорологических наблюдений, а для Европы — самым жарким в истории. Напомним, в Украине в 2019 году было установлено 36 температурных рекордов.
По оценке климатологической организации ЕС Copernicus, рекордным оказалась каждое время года. Например, в декабре средняя температура воздуха оказалась на 3,2 градуса выше среднестатистических показателей за период с 1981 до 2010 год, констатирует агентство DW.
По словам руководителя Copernicus Жана-Ноеля Тепо, концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году в Европе достигла своего максимума.
Напомним, в сентябре в Австралии начались лесные пожары, которые бушуют до сих пор, уничтожив 8 миллионов гектаров и сотни тысяч животных.
Тем временем Венеция, наоборот, пережила самое масштабное наводнение за последние 50 лет.
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