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Происшествия

В Киеве возле супермаркета устроили драку со стрельбой: детали и фото инцидента

13:44 11 января 2020 526
драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Троещине компания мужчин устроила стрельбу возле супермаркета. Когда возмущенные прохожие вызвали полицию, хулиганы пытались скрыться, но их нашли и задержали. При одном из мужчин оказался травматический пистолет — точно такой же, как использовался в конфликте.

Полиция установила, что трое мужчин собрались возле супермаркета на улице Бальзака. Компания шумно спорила. Случайный прохожий — 30-летний киевлянин — попытался вмешаться в перепалку и, как оказалось, зря. Сейчас мужчина с сотрясением мозга лежит в больнице.

Все задержанные по делу оказались местными жителями 39−42 лет. Кто именно из мужчин стрелял, должна выяснить экспертиза гильз и пистолета. Расследуется дело о хулиганстве с использованием оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

гильза

Напомним, ранее в Киеве на Троещине в ночь на 31 декабря неизвестные разгромили торговые павильоны. Погром сопровождался стрельбой и зажиганием дымовых шашек.

Фото kyiv.npu.gov.ua

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