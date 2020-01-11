- 14:37 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубке мира
- 14:32 Рождественская сказка: как бедный портной из киевского перехода получил хорошую работу и вернул былую славу
- 14:24 Дело Шеремета: в СБУ опровергли слова Авакова о записях с камер видеонаблюдения
- 14:11 В МАУ объяснили, почему не отменили роковой рейс из Тегерана в Киев
- 13:44 В Киеве возле супермаркета устроили драку со стрельбой: детали и фото инцидента
- 13:31 Что обещают звезды: гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака
- 13:30 Корпус стражей исламской революции взял ответственность за крушение украинского самолета
- 13:20 «Бог у нас один»: Ломаченко стихом ответил на скандал вокруг его видео с российскими триколорами
- 13:11 Записи «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета будут расшифровывать во Франции
- 12:45 Зеленский показал новые фото обломков самолета МАУ
- 12:44 Акулы съели 21-летнего футболиста
- 12:35 В России в жестком ДТП погибли трое украинцев
Дело Шеремета: в СБУ опровергли слова Авакова о записях с камер видеонаблюдения
В Службе безопасности Украины заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства журналиста Павла Шеремета камер наблюдения были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением. Об этом сообщили в СБУ на запрос «Следствия.Инфо».
«Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без внесения никаких изменений в конфигурацию и объем материалов», — сообщили в ведомстве.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления. По его словам, сразу после преступления эти видео работники полиции собирали вместе со служащими СБУ. Аваков также заявил, что этот факт является предметом отдельного расследования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.