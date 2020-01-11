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Украина

Дело Шеремета: в СБУ опровергли слова Авакова о записях с камер видеонаблюдения

14:24 11 января 2020 107
Павел Шеремет
Инф. «ФАКТОВ»

В Службе безопасности Украины заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства журналиста Павла Шеремета камер наблюдения были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением. Об этом сообщили в СБУ на запрос «Следствия.Инфо».

«Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без внесения никаких изменений в конфигурацию и объем материалов», — сообщили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления. По его словам, сразу после преступления эти видео работники полиции собирали вместе со служащими СБУ. Аваков также заявил, что этот факт является предметом отдельного расследования.

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