На шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят убийство Шеремета: прямая трансляция

Украина

В пятницу, 13 декабря, ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» будет посвящено обнародованной вчера информации о подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, погибшего в центре Киева в июле 2016 года.

Прямая трансляция ток-шоу будет опубликована в 21:00.

Напомним, полиция подозревает в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета пять человек. Их имена на вчерашнем брифинге сообщил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Это бывший боец АТО, музыкант, автор гимна сил спецопераций Андрей Антоненко, волонтер и медик Юлия Кузьменко, медсестра Яна Дугарь и супруги Грищенко — Инна и Владислав.

По версии следствия, именно Юлия Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. В это время ее мобильный телефон был выключен. Сопровождал ее якобы другой подозреваемый — Андрей Антоненко. Кроме того, правооохранители утверждают, что Кузьменко обсуждала покушение на убийство волонтера Марусю Звиробий — та якобы должна была стать «сакральной жертвой» для дестабилизации ситуации в стране.

На данный момент Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под круглосуточный домашний арест. Заседание об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко продолжается.

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