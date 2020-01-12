23.75 / 24.14 26.22 / 26.76
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Ираке обстреляли еще одну военную базу США, есть раненые

20:27 12 января 2020 366
военная база в Ираке
Инф. «ФАКТОВ»

По иракской авиабазе «Балад», где дислоцируются американские войска, было выпущено семь минометных мин. Три дня назад вблизи базы «Баллад» упала ракета.

О новом обстреле сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Сообщается, что, мины упали на взлетно-посадочную полосу. Ранения получили четверо иракских военных.

Отметим, база «Балад» находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря около восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец. 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке. По информации Пентагона никто не погиб. Но в этот же день потерпел крушение украинский пассажирский самолет МАУ, погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Иран признал, что лайнер был сбит ракетой иранских ПВО, заявив, что это было сделано непреднамеренно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Андрей Баков со знаменитым дедом

Внук Никиты Михалкова влип в неприятную историю из-за модели

Гороскоп

Кому повезет: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Пенсия

В Украине обновили требования к банкам по выплатам пенсий и социальных пособий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер