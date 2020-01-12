Мир

В Ираке обстреляли еще одну военную базу США, есть раненые

По иракской авиабазе «Балад», где дислоцируются американские войска, было выпущено семь минометных мин. Три дня назад вблизи базы «Баллад» упала ракета.

О новом обстреле сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Сообщается, что, мины упали на взлетно-посадочную полосу. Ранения получили четверо иракских военных.

Отметим, база «Балад» находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря около восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец. 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке. По информации Пентагона никто не погиб. Но в этот же день потерпел крушение украинский пассажирский самолет МАУ, погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Иран признал, что лайнер был сбит ракетой иранских ПВО, заявив, что это было сделано непреднамеренно.

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