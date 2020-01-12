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Шоу-бизнес

"Я постарался": врач, зашивавший Литвиновой подбородок, рассказал о ее состоянии

23:19 12 января 2020 218
Рената Литвинова
Инф. «ФАКТОВ»

Российский врач Теймур Кулиев, оперировавший актрису и режиссера Ренату Литвинову, которую утром в воскресенье сбила машина на Тверском бульваре в Москве, рассказал, в каком состоянии она находится в настоящее время.

Информацией об этом он поделился с российским «Пятым каналом».

«Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — резюмировал он.

По словам хирурга, с Литвиновой сейчас все хорошо. В понедельник, 13 января, она должна явиться на осмотр. При этом, чтобы делать однозначные заявления, нужно, чтобы хотя бы сутки прошли после операции.

Ранее Рената Литвинова сама заявила, что ее сбил легковой автомобиль. Она опровергла сведения о том, что находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Она также упомянула, что врач оказал ей необходимую помощь и зашил подбородок.

«Я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», — написала Литвинова (сохранен авторский стиль — прим. ред.). До этого в прессе появлялись сообщения о том, что пьяная артистка сама прыгнула под колеса иномарки.

Источники в правоохранительный органах рассказали, что за рулем автомобиля была 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о том, что машина сбила Литвинову на Тверской улице, стало известно ранее 12 января. Актрису сбили актрису в центре Москвы, у ресторана McDonalds. В этот день Литвинова празднует свой 53-летней день рождения.

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