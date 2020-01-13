Внезапная смерть важного фигуранта по делу Шеремета: вскрылись подробности

Украина

Житель Ивано-Франковской области 61-летний Михаил Чекурак, покушение на которого приписывают ветеранам АТО Владиславу и Инне Грищенко (подозреваемым также в причастности к взрыву авто журналиста Павла Шеремета), был не просто бизнесменом, а известным в криминальных кругах человеком, который жестко выбивал долги и прессовал не только знакомых, но и свою собственную семью.

Известно, что покушение на Чекурака, к которому якобы имели отношение супруги Грищенко, помогло выйти следователям на возможных подрывателей журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Как пишет OBOZREVATEL, именно умерший Чепурак был одной из важных фигур в расследованиях целого ряда преступлений.

Ивано-Франковские СМИ именовали Чекурака не иначе как «криминальным авторитетом». Официально известно, что мужчина находился под следствием. Он нанял людей, которые подорвали ресторан «Старый Косов» собственной тещи.

Три года супруга Чекурака пыталась развестись с ним.

Также известно, что на Чекурака уже было совершено покушение. В 2010 году местный предприниматель Иван Кифьяк, который занял у Чепурка почти $ 140 тысяч и 20 тысяч евро, пришел попросить об отсрочке. Но получил отказ с угрозами. Тогда он достал травматический пистолет и выстрелил в Чекурака, пытаясь защитить себя и семью.

Местные жители уверяют, что Чекурак угрожал расправой всем, в том числе и детям. Долги ему возвращались всегда с процентами. Он мог «засадить» человека в тюрьму и не мирился, если приговор казался ему слишком мягким.



Напомним, доброволец АТО Владислав Грищенко был задержан в сентябре 2019 года. Его супруга Инна была взята под стражу в ноябре 2019. Следствие выдвинуло версию, что супруги Грищенко, выполняя заказ некоего третьего лица, летом 2018 года изготовили взрывчатку, прикрепили ее к машине ивано-франковского бизнесмена, но взрыв не случился, поскольку предполагаемая жертва вовремя распознала угрозу.

В ходе следствия звучали предположения, что Инну и Владислава Грищенко могут попробовать связать еще и с другим громким делом — об убийстве Павла Шеремета в Киеве. Якобы супруги могли изготовить взрывное устройство и для убийства журналиста. Пока что подозрения семье Грищенко предъявлены исключительно по инциденту в Ивано-Франковской области.

61-летний ивано-франковский бизнесмен Михаил Чекурак умер естественной смертью 9 января этого года в больнице, где его охраняли силовики.

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