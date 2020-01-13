Ольгу Бузову заподозрили в тайном замужестве (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову, засветившую ранее кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, заподозрили в тайном замужестве. Сейчас звезда вместе с возлюбленным Давидом Манукяном наслаждаются отдыхом в Таиланде. Пара остановилась на роскошной вилле на острове Пхукет. Ежедневно Оля делится в сети яркими фото, демонстрируя стройную фигуру в купальнике. В первые дни она провела рекламную фотосессию, а теперь расслабляется.

«В отпуске работать — это про меня. Не могу спокойно отдыхать, когда не доделаны рабочие моменты. Сегодня весь день была в кадре, готовлю для Вас сюрприз», — заинтриговала Бузова.

А также Бузова не стесняется публиковать романтичные видео с Давидом, как вместе гуляют, плавают в бассейне, целуются и обнимаются, признаваясь друг другу в любви. На одном из них Ольга обронила фразу «муж и жена — одна сатана». Поклонники заподозрили, что парочка тайно поженилась, и засыпали Олю вопросами.

«Я что-то пропустила?», «Они что, поженились?», «Поженились втайне от всех», «Ничего себе, они расписались», «Оля, не молчи, когда свадьба была?», «Поздравляем молодых», «Дождалась», — пишут удивленные подписчики.

Певица пока держит интригу и прямо на вопросы не отвечает. Она лишь поделилась, что они с Давидом сделали парное тату.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская подогрела слухи о романе с актером Павлом Вишняковым. Вместе они отдыхают на Бали и делятся совместными фото.

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