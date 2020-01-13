23.80 / 24.12 26.29 / 26.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в тайном замужестве (фото, видео)

14:31 13 января 2020 346
Ольга Бузова и Давид Манукян
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову, засветившую ранее кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, заподозрили в тайном замужестве. Сейчас звезда вместе с возлюбленным Давидом Манукяном наслаждаются отдыхом в Таиланде. Пара остановилась на роскошной вилле на острове Пхукет. Ежедневно Оля делится в сети яркими фото, демонстрируя стройную фигуру в купальнике. В первые дни она провела рекламную фотосессию, а теперь расслабляется.

«В отпуске работать — это про меня. Не могу спокойно отдыхать, когда не доделаны рабочие моменты. Сегодня весь день была в кадре, готовлю для Вас сюрприз», — заинтриговала Бузова.

А также Бузова не стесняется публиковать романтичные видео с Давидом, как вместе гуляют, плавают в бассейне, целуются и обнимаются, признаваясь друг другу в любви. На одном из них Ольга обронила фразу «муж и жена — одна сатана». Поклонники заподозрили, что парочка тайно поженилась, и засыпали Олю вопросами.

«Я что-то пропустила?», «Они что, поженились?», «Поженились втайне от всех», «Ничего себе, они расписались», «Оля, не молчи, когда свадьба была?», «Поздравляем молодых», «Дождалась», — пишут удивленные подписчики.

Певица пока держит интригу и прямо на вопросы не отвечает. Она лишь поделилась, что они с Давидом сделали парное тату.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская подогрела слухи о романе с актером Павлом Вишняковым. Вместе они отдыхают на Бали и делятся совместными фото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

Надя Дорофеева

Просто бомба: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

лампочка и деньги

Новые тарифы значительно выше прежних: в ОРДО дорожает электроэнергия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер